Kane al posto di Vlahovic: la Juventus sa già tutto

La big sceglie Harry Kane come nome per la prossima stagione e molla la pista Vlahovic: la Juventus perde l’incasso

Il valzer degli attaccanti sta per cominciare e si prospetta una sessione estiva di calciomercato piuttosto rovente dal punto di vista degli intrecci tra centravanti.

In questo valzer la Juventus potrebbe essere una delle protagoniste, in quanto uno degli attaccanti più chiacchierati è Dusan Vlahovic. Il classe 2000 serbo, nonostante la stagione piuttosto deludente, rimane un giocatore molto ambito soprattutto in Premier League. Arsenal, Chelsea e specialmente il Manchester United lo hanno puntato e stanno valutando tutti i fattori di un suoi possibile acquisto. Oltre ai ‘Red Devils’, anche il Real Madrid è sulle tracce dell’ex Fiorentina, soprattutto da quando si sta facendo concreta l’ipotesi di un addio a fine stagione di Karim Benzema. Il Pallone d’Oro francese ha ricevuto un’offerta faraonica dall’Arabia Saudita, per giocare nell’Al-Ittihad e starebbe pensando concretamente di accettarla. Si tratterebbe di un addio clamoroso, dopo ben 14 stagioni trascorse con la camiseta Blanca. Florentino Perez sta sondando il terreno per sostituire Karim ‘The Dream’ e tra i nomi in lista c’è anche quello di Dusan Vlahovic.

Juventus, il Real Madrid ha scelto il sostituto di Benzema: niente Vlahovic, tutto su Kane

Il Real Madrid, però, cerca un degno erede di Benzema che nell’ultimo decennio è stato capace di vincere 4 campionati spagnoli e 5 Champions League con i blancos, oltre alle numerose coppe nazionali e non.

Il profilo che cerca il Real è un attaccante che possa garantire almeno 25 gol a stagione. Vlahovic in questo momento non rispecchia in pieno quell’identikit, se pur il suo potenziale sia ancora enorme. Florentino Perez vuole un giocatore relativamente giovane ma allo stesso tempo pronto a prendere le redini del reparto offensivo. Ecco perché, come sottolineato da ’90min’, il Real Madrid avrebbe deciso di puntare tutto su Harry Kane. Anche il Manchester United è sulle tracce del centravanti inglese ma il patron del Tottenham, Daniel Levy non è disposto a cederlo a nessun club di Premier League. La stagione di Kane è stata stellare: 30 gol in 38 gare di Premier League. Secondo solo a Erling Haaland che ne ha collezionati 36. Con il contratto in scadenza a giugno 2024, gli Spurs saranno intenzionati a venderlo in estate e il Real Madrid adesso è la prima pista, in attesa della risposta definitiva di Benzema in merito al trasferimento in Arabia Saudita. Il Real molla Vlahovic e punta Kane, adesso la palla passa al Tottenham e naturalmente al giocatore.