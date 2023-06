Rinnovo rifiutato: lascia a malincuore la Juventus

Calciomercato Juventus, potrebbe complicarsi del tutto la pista che porta al riscatto del giocatore: il motivo è svelato.

In casa Juventus si guarda al futuro, tra i possibili riscatti, tra chi rimane e chi va, c’è un nome su tutti che continua a interessare proprio la Juventus, si tratta dell’attaccante arrivato col prestito a cui, la Juventus, vorrebbe concedergli proprio un’altra possibilità, rinnovando il prestito per un’altra stagione.

Ipotesi che però non sembra trovare l’intesa con il Marsiglia che non vuole esercitare questa possibilità. Infatti, si legge da ‘Repubblica’, il prestito sarebbe già stato rifiutato.

Il Marsiglia ha detto di no: Così salta l’operazione Milik

A grande malincuore, dunque, anche Milik potrebbe non essere più parte della rosa bianconera nella prossima stagione. Come scrivono, infatti, da Repubblica, il Marsigilia non sarebbe disposta a concedere un altro prestito di una stagione ai bianconeri e, dunque, il polacco in caso contrario non verrà riscattato.

Da considerarsi, salvo nuove impostazioni, un operazione chiusa che vedrà, dunque, l’addio dalla Juventus da un giocatore che nonostante tutto ha dato il suo contributo in una stagione tutt’altro che semplice. Già alcuni giocatori hanno salutato la Juventus, come Angel di Maria e, adesso, il prossimo potrebbe essere proprio l’attaccante polacco. Non ci resta che attendere il possibile verdetto non appena sarà ufficiale ma la sensazione che in questo momento il Marsiglia non si schioderà dalla loro decisione.