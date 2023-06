Juventus, Allegri rivela tutto agli amici: “Convinto dell’esonero”

Si è conclusa da appena qualche giorno ma sono già tante le voci di mercato che riguardano la Juventus e le sue mosse per il futuro.

È inutile negare che i tifosi si aspettano molto dalla dirigenza bianconera nel corso della prossima sessione del calciomercato che si aprirà in estate. Serviranno rinforzi in tutte le zone del campo per allestire una squadra che possa essere competitiva in Italia e in Europa.

Mancheranno in bilancio all’appello i milioni derivanti dalla partecipazione alla Champions League. E non è poco. Ad ogni modo la Juventus sa benissimo di dover rinnovare e ringiovanire il suo organico e dovrà farsi trovare pronta qualora arriveranno delle occasioni di mercato, con investimenti mirati. Del resto andranno sostituiti nel migliore dei modi quei giocatori che potrebbero essere ceduti altrove di fronte a delle offerte irrinunciabili e anche quegli elementi che lasceranno a breve Torino per la scadenza naturale del loro contratto.

Juventus, Della Valle: “Dovrà essere il tecnico ad andare via”

La questione principale però al momento riguarda la questione allenatore. Massimiliano Allegri è stato confermato da Scanavino al timone della squadra, ma non mancano le voci di un cambio in panchina. Di questo ne ha parlato su Youtube la giornalista della Gazzetta dello Sport Fabiana Della Valle.

“La posizione di Allegri è salda. Ha un contratto lungo e in questo momento la Juventus non può permettersi di pagare un altro allenatore. In questa fase la proprietà valuta l’aspetto economico” ha detto. Della Valle però ha spiegato anche che “Allegri a più di un amico ha confidato di sentirsi in bilico. E di essere convinto che lo manderanno via, magari di essere eventualmente disposto ad andarsene a fronte di una buonuscita. Ma la Juventus non pare avere nessuna intenzione di aprire una trattativa con lui. Semmai sarà Allegri ad andarsene” ha spiegato la giornalista, che da anni segue il percorso dei bianconeri.