Penalizzazione e retrocessione: caso esploso, denuncia UFFICIALE

La stagione del calcio sta ormai volgendo al termine con le ultime partite di spareggio che si stanno disputando proprio in questi giorni.

Sono stati dei mesi lunghi per gli appassionati del pallone. Mesi che hanno regalato delle grandi emozioni per le prodezze dei campioni sul terreno di gioco, ma anche mesi di grandi polemiche legate a quanto avvenuto extracampo. Basti pensare ad esempio a quanto accaduto alla Juventus.

La formazione bianconera è stata penalizzata di 10 punti per il caso plusvalenze, dicendo di fatto addio così al piazzamento utile per la prossima edizione della Champions League. Evitate altre penalizzazioni grazie al patteggiamento, adesso i tifosi temono un’eventuale sanzione da parte dell’UEFA che potrebbe estromettere i bianconeri dalle coppe. Di vicende che hanno sconvolto la classifica però se ne sono registrate anche in altri tornei del calcio italiano, come ad esempio in serie B. Dove ad essere penalizzata è stata la Reggina, allenata dall’ex bomber bianconero Pippo Inzaghi.

Il Brescia punta al ripescaggio: ecco come

Nonostante i punti in meno alla fine i calabresi hanno partecipato ai play-off, dove però sono stati eliminati dal Sudtirol dicendo così addio alla possibilità di essere promossi in serie A. La Reggina pare aver comunque superato le problematiche societarie e ora guarda avanti con fiducia.

Attenzione però a quel che potrebbe accadere nel campionato di serie B. Il Brescia è una di quelle squadre che hanno lasciato il torneo cadetto dopo aver perso lo spareggio playout contro il Cosenza. Un duro colpo da mandare giù per la tifoseria delle rondinelle, abituate a calcare per anni i campi della serie A. Come si legge infatti su Sportmediaset il Brescia ha presentato una denuncia presso la Procura di Reggio Calabria avverso il piano di ristrutturazione del debito presentato dal club amaranto. Che secondo i lombardi presenterebbe dei “macroscopici errori”. In questo modo il Brescia punta al ripescaggio in serie B proprio a scapito dei calabresi.