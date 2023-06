Allegri spazientito, Juventus avvisata: “Non è adatto”

Allegri spazientito, l’allenatore livornese sarebbe pronto a puntare i piedi: “Non ritiene che sia l’uomo giusto”.

Massimiliano Allegri non ha mai preso in considerazione l’ipotesi delle dimissioni. Non l’ha fatto neppure quando le cose si erano messe malissimo.

E l’ha ribadito anche nell’ultima intervista, rilasciata nel post-partita di Udine nell’ultima di campionato. Quando, tempestato di domande sul suo futuro da parte dei giornalisti, ha detto che se fosse per lui rimarrebbe fino a fine contratto. Dunque, fino al 2025. “Al 100%”, ha aggiunto, visto che vanno di moda le percentuali. La società, nel frattempo, sembra averlo ascoltato. E accontentato. Due giorni fa le parole del direttore generale sono state chiare riguardo alla conferma del tecnico livornese. Che continuerà ad essere l’allenatore della Juventus, a guidare i bianconeri anche nella prossima stagione. Nei prossimi giorni ci dovrà essere un colloquio con John Elkann, ma la decisione è ormai stata presa. Difficile che l’amministratore delegato di Exor cambi idea dopo che, nei mesi scorsi, era stato lui a volere che Allegri diventasse un “punto di riferimento dell’area sportiva”.

Allegri spazientito, Momblano: “Ritiene che Giuntoli non sia l’uomo giusto”

Proprio per questo motivo il tecnico toscano non aveva accettato di buon grado la decisione di intavolare una trattativa per Cristiano Giuntoli, attuale direttore sportivo del Napoli, senza che lui ne fosse al corrente. Non che non apprezzi il lavoro del diesse partenopeo, ma avrebbe puntato i piedi per una questione di principio.

Fosse stato per lui, infatti, si sarebbe dirottato su un profilo diverso. Magari quello di Ricky Massara – suo compagno di squadra ai tempi del Pescara – appena licenziato dal Milan insieme a Paolo Maldini. Invece l’idea di puntare Giuntoli, a quanto pare, era stata di Francesco Calvo, il Chief Football Officer del club bianconero, in carica dopo il terremoto societario dello scorso novembre. Ha aggiunto qualche dettaglio, oggi, il giornalista Luca Momblano, intervenuto durante la diretta Twitch di Juventibus. “Allegri continua a ritenere che Giuntoli non sia l’uomo giusto per la Juventus”, ha detto.