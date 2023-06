Doppio acquisto Villans: Juventus KO, è finita

La Juventus perde di vista due grandi obiettivi di mercato per la difesa: inserimento dell’Aston Villa

La Juventus vuole intervenire in maniera prioritaria sul reparto difensivo, sia per quanto riguarda i centrali che sulle fasce.

In questi ultimi mesi i bianconeri hanno seguito da vicino diversi profili, uno su tutti Evan N’Dicka ma anche Alejandro Grimaldo, Renan Lodi e non solo. Il calciomercato si aprirà ufficialmente il 1 luglio e la Juventus vuole farsi trovare pronta, cercando di ufficializzare in tempo l’arrivo di Cristiano Giuntoli come nuovo direttore sportivo. Tra i nomi che la Juventus sta valutando c’è anche quello di Pau Torres, difensore classe ’97 del Villareal. Il 26enne della nazionale spagnola è in scadenza col ‘Sottomarino giallo’ a giugno 2024 e ha tante richieste in giro per l’Europa. Oltre a lui la ‘Vecchia Signora’ sta seguendo da vicino anche il centrale del Manchester City, anche lui spagnolo, Aymeric Laporte. Nel corso di questa stagione il suo ruolo non è stato più così preponderante all’interno degli schemi di Pep Guardiola che gli ha preferito spezzo Aké e Akanji.

Juventus, l’Aston Villa si inserisce per Laporte e Pau Torres

Due nomi ambiziosi per il mercato della Juventus che, però, potrebbe vederseli sfuggire da sotto al naso nel giro di poco tempo.

Come riportato da ’90min’, infatti, sia Pau Torres che Laporte sarebbero finiti nel mirino dell’Aston Villa. Grazie a Unai Emery, il club si è risollevato, disputando una stagione di grandissimo livello che lo ha portato a conquistarsi un posto in Conference League. L’Aston Villa ha grandi ambizioni per il futuro ed è pronto a costruire una rosa sempre più competitiva. Pau Torres ha già lavorato con Emery ai tempi del Villareal e insieme hanno conquistato l’Europa League. Lo spagnolo ha una clausola di circa 50 milioni di euro e il club spagnolo ha già accettato l’idea di perderlo durante questa sessione estiva. Per quanto riguarda Laporte, invece, il suo contratto è in scadenza nel 2025. Avendo perso terreno nelle gerarchie di Guardiola, il Manchester City è disposto a sacrificarlo per una cifra che si aggira sui 40 milioni di sterline. Cifre che attualmente sembrano essere fuori portata per la Juventus. L’Aston Villa in questo momento sembra essere la principale candidata ai due difensori spagnoli o almeno a uno dei due.