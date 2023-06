Calciomercato Juventus, intrigo Chiesa: lo hanno ‘fatto’ fuori

L’intrigo Federico Chiesa prosegue: l’attaccante della Juventus viene fatto fuori dalla big che si defila

Tra i giocatori più chiacchierati in casa Juventus c’è sicuramente Dusan Vlahovic ma anche Federico Chiesa.

L’attaccante esterno ex Fiorentina ha vissuto una stagione esclusivamente di ripresa dopo un infortunio al ginocchio che lo aveva tenuto fuori dal campo 15 mesi. Chiesa è tornato ma inizialmente è sembrato parecchio scarico e in difficoltà nel trovare i colpi che lo hanno sempre contraddistinto. Il classe ’97 è andato crescendo solo nella parte finale di stagione, chiudendo con un gol l’ultima giornata di campionato contro l’Udinese. La Juventus è consapevole che bisognerà ripartire da giocatori come lui, legati alla maglia. Allo stesso tempo, però, i bianconeri devono guardare anche agli eventuali benefici che la società trarrebbe dalla sua cessione.

Juventus, il Bayern Monaco non è in corsa per Chiesa

Federico Chiesa è rimasto vago sul suo futuro quando gli è stato chiesto. Naturalmente rimane un grandissimo talento e nel mirino di grandi club italiani e non solo.

In questa stagione non ha, naturalmente, avuto una crescita ma è comunque rimasto un giocatore di primissimo livello nel panorama europeo. In Premier League diverse squadre lo stanno seguendo. Negli ultimi giorni era venuto fuori anche il nome del Bayern Monaco. Il club tedesco sarebbe interessato anche a Dusan Vlahovic ma proprio su Federico Chiesa arriva una notizia che potrebbe cambiare le carte in tavola. Secondo quanto riportato da ‘SkySportDE’, il Bayern Monaco non sarebbe in corsa per Federico Chiesa. Il club bavarese non avrebbe intenzione di inserirsi nell’asta per l’attaccante della Juventus. Anche la questione ginocchio che lo ha tenuto tanti mesi fermo è un fattore che ha inciso nella decisione del Bayern Monaco che non è più una candidata all’acquisto dell’ex Fiorentina. Chiesa, però, non si sente al centro del progetto e anche la sua tenuta atletica potrebbe essere un fattore. Il club bianconera potrebbe lasciarlo partire per una cifra vicina ai 50 milioni di euro. Sia Chiesa che Vlahovic continueranno a essere i due volti del calciomercato bianconero anche per le prossime settimane.