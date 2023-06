Calciomercato Juventus, clamoroso Rabiot: patto di ferro con Allegri

Patto di ferro tra Adrien Rabiot e Massimiliano Allegri: il francese valuterà la possibilità di rinnovare con la Juventus. Novità sul futuro di Milik In casa Juventus è in corso un processo di grande cambiamento che partirà con la nomina del direttore sportivo e proseguirà col rinforzare la rosa. Novità importanti su Adrien Rabiot e Arkadiusz Milik.

Arkadiusz Milik, invece, sembra destinato a lasciare Torino, almeno per il momento. La Juventus non eserciterà l’opzione di riscatto nei confronti dell’Olympique Marsiglia, club che ne detiene il cartellino. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il giocatore tornerà in Francia, almeno per il momento, ma la Juventus potrebbe provare a trattare nuovamente con il club francese nelle prossime settimane per riaverlo. Non è escluso, quindi, che alla fine Milik possa vestire la maglia della Juventus anche nella prossima stagione. Quest’anno aveva avuto un buon impatto nella prima parte di campionato. L’infortunio a metà stagione ha rallentato il suo inserimento e anche una volta recuperato non è sembrato fresco e lucido come prima, complice anche il Mondiale in Qatar. Il classe ’94 ex Napoli ha collezionato 7 gol in campionato, 9 totali considerando le due reti in Champions League. Non è arrivato per un solo centro alla doppia cifra ma si è comunque dimostrato un attaccante affidabile.

Calciomercato Juventus, patto tra Allegri e Rabiot: novità sul futuro di Milik

Massimiliano Allegri ha avuto un colloquio con Milik proprio nelle ultime ore. L’allenatore toscano vorrebbe trattenerlo anche per la prossima stagione.

In questo momento ci sono pochi dubbi sul fatto che Allegri sarà l’allenatore della Juventus anche per il prossimo anno. Di conseguenza la sua volontà è quella di avere a disposizione Milik. Come riportato da Giovanni Albanese, la Juventus proverà a trattenere Milik e fino all’ultimo tenterà anche il rinnovo di Adrien Rabiot. Il francese avrebbe fatto un patto con Massimiliano Allegri e valuterà l’ipotesi di prolungare per un’altra stagione. Negli ultimi mesi la dirigenza bianconera ha provato diversi approcci con la mamma-agente del giocatore, Veronique, ma non si è mai arrivati a un punto d’incontro per la fumata bianca sul rinnovo. Adesso potrebbe aprirsi uno spiraglio concreto. Chi potrebbe non rinnovare è, invece, Federico Chiesa che potrebbe lasciare Torino anche in questa finestra estiva di mercato. Il Bayern Monaco, però, al momento sembra essersi defilato per l’ex Fiorentina.