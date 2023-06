Juventus a caccia del nuovo terzino: annuncio e ribaltone UFFICIALE

Smentite ufficialmente le possibilità. Parla chiaramente dando importanti novità sull’operazione in uscita: tutti i dettagli.

La Juventus sta cercando un nuovo terzino, su questo non ci piove. Ma sarà esattamente quello di cui si sta parlando in questi giorni? La smentita, per il momento, sembra però ufficiale.

Morgan De Sanctis in conferenza stampa, avrebbe smentisce in maniera totale tutti i possibili rumors inerenti alla cessione del giocatore.

Mazzocchi non si cede: “Nessuno ha fatto un’offerta”

Su Mazzocchi ha parlato direttamente il Morgan De Sanctis che ha smentito in maniera netta la possibilità di una cessione del giocatore, ecco, in sostanza quello che ha detto sulla questione relativa alla sua cessione e sulla possibilità di vederlo altrove per la prossima stagione:

“Nella mia testa non è mai stato fuori dalla Salernitana e nessuno ha mai fatto una offerta concreta per acquistarlo. Chiacchiere e speculazioni giornalistiche”. Per il momento, dunque, Mazzocchi sarà ancora parte integrante per la squadra campana. Un profilo che sembrava interessare ai bianconeri proprio per la qualità dimostrata in questa stagione e la capacità di adattarsi a palcoscenici importanti. Ora c’è da capire se questa operazione è da definirsi chiusa per sempre o se, prossimamente, ci sarà qualche spiraglio affinché si possa riaprire. Staremo a vedere cosa succederà.