Calciomercato Juve, colpo in difesa UFFICIALE: ha firmato un triennale

Calciomercato Juventus, adesso la notizia è ufficiale, avrebbe firmato un triennale e farà parte della squadra.

Adesso è arrivata l’ufficialità anche nei canali social della Juventus. Avrebbe, dunque, intavolato una trattativa con la squadra bianconera e siglato una firma che la vedrà protagonista per ben tre anni.

Federica Cafferata si può già considerare una nuova giocatrice della Juventus Women. Lo comunica ufficialmente il club con tanto di post sui loro canali social.

Nuovo difensore: Arriva Cafferata

Una new entry nella rosa delle Juventus Women. Per la gioia dei tifosi e del club bianconero, oggi, è stato confermato ufficialmente il nuovo difensore per la squadra piemontese.

A dare l’annuncio direttamente la pagina ufficiale del club con tanti commenti compiaciuti dell’arrivo del difensore. Un rinforzo importante in vista della prossima avventura del club bianconero che, certamente, vorrà fare il meglio possibile per la squadra. Non ci resta che aspettare di vedere Cafferata in campo.