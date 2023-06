Dalla “pazzia” di Chiesa al voltafaccia Juve: “Non lo hanno fatto”

Dalla “pazzia” di Chiesa al voltafaccia Juve, il futuro dell’esterno bianconero è ormai diventato argomento di dibattito.

Federico Chiesa e il suo presunto “mal di pancia” continuano a far discutere. Uno dei pezzi pregiati della rosa bianconera potrebbe lasciare Torino in estate. È quello che sostengono gli ultimi rumors, soprattutto dopo le dichiarazioni sibilline rilasciate domenica scorsa dopo l’ultima giornata di campionato con l’Udinese, battuta proprio grazie ad suo gol.

L’ex Fiorentina è reduce da un’altra stagione complicatissima, in cui ha dovuto fare i conti con altri infortuni ma principalmente con i postumi dell’operazione al ginocchio, che gli ha impedito di scendere in campo per quasi tutto il 2022, il suo annus horribilis. Nonostante fosse tornato a disposizione, Massimiliano Allegri l’ha sempre utilizzato con il contagocce, ufficialmente per preservarlo da possibili ricadute. Ma Chiesa non è apparso soddisfatto di come sono andate le cose in quest’annata. E la sua frustrazione era palese dopo la sfida con l’Udinese quando si è presentato davanti alle telecamere.

Dalla “pazzia” di Chiesa al voltafaccia Juve, ecco come stanno le cose

Ha forse intuito che la Juventus potrebbe decidere di “sacrificarlo”. Adesso che, senza gli introiti della Champions League, per poter fare un mercato ambizioso servirà prima cedere qualcuno d’importante. E i giocatori che hanno più appeal sono lui e Vlahovic.

Chiesa, infatti, è in assoluto uno di quelli più ambiti della rosa a disposizione di Allegri. Ha offerte dalla Premier League, dove a quanto pare si sarebbero mosse Arsenal e Newcastle, pronte ad intervenire la Juventus dovesse renderlo cedibile. Sì, è proprio questo che avrebbe infastidito Chiesa secondo il giornalista Luca Momblano, intervenuto oggi durante la diretta Twitch di Juventibus. “Chiesa non sta facendo il matto per andare via – ha detto Momblano – La conferma di Allegri e l’esclusione dalla Champions League sono due momenti di riflessione. La Juventus non ha preso una posizione netta con lui dicendogli che é al centro del progetto. Non gli ha detto nulla”.