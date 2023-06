Exor no limits: investimento lampo da 100 milioni di euro

Exor ha fatto un investimento importante. Andiamo a scoprire cosa ha deciso la holding della famiglia Agnelli-Elkann.

Come scrivono da ‘Calcioefinanza’, la holding della famiglia Agnelli-Elkann avrebbe deciso di investire.

La holding, infatti, si legge, avrebbe deciso di partecipare a un round da 100 milioni in charm, azienda che combatte l’emissione di Co2.

Investimento da 100 milioni: Exor ha deciso

Così, infatti, comunicano dal portale ‘Calcioefinanza’ parlando proprio del nuovo investimento di Exor: “La holding della famiglia Agnelli-Elkann continua a spingere sulle tecnologie per combattere l’emissione della Co2. Tramite il braccio di venture capital Exor Ventures, ha investito in Charm Industrial, società con sede a San Francisco specializzata nella cattura di carbonio dall’atmosfera. Il gruppo – scrive MF-Milano Finanza – ha chiuso un round di serie B da 100 milioni di dollari che è stato sottoscritto, oltre che da Exor Ventures, da General Catalyst, da Lowercarbon, da Kinnevik, Thrive Capital e dallo startupper Elad Gil”.

“Charm Industrial, guidata dal CEO Peter Reinhardt, utilizza le piante per catturare Co2 dall’atmosfera. La tecnologia sviluppata dall’azienda converte la biomassa (cioè residui agricoli) in un liquido stabile e ricco di carbonio (chiamato bio-olio), tramite un processo noto come pirolisi veloce, che viene poi pompato a profondità molto elevate nel sottosuolo e in particolare in pozzi regolati dall’Epa (Environmental Protection Agency) o in caverne di sale dove rimane sequestrato in modo stabile”.