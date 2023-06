Calciomercato Juventus, affare imperiale: si chiude per 20 milioni

Calciomercato Juventus, un giocatore che ha già stregato le big della Serie A, soprattutto la squadra bianconera. Si chiude a 20 milioni.

La Juventus guarda già al futuro e un nome su tutti sembra dare una conferma, almeno, per quanto concerne la prospettiva. Si tratta di un giocatore già reputato indispensabile dal proprio club che, dalla prossima stagione, potrebbe fare il salto di qualità e arrivare per un operazione dal costo di 20 milioni di euro.

Come si legge, infatti, da ‘Calciomercato.it’, il laterale brasiliano sembra essere il profilo ideale in questo momento soprattutto per il restyling voluto dalla squadra bianconera.

Carlo Augusto, un nome e un perché: Operazione da 20 milioni

In fascia, come pochi in Italia, il brasiliano è stato un assoluto protagonista. Nel primo e storico campionato di Serie A della società del duo Berlusconi-Galliani, i risultati non sono mancati anche dalla buona idea di mettere un profilo decisamente in ascesa come risultati come Palladino, il tecnico ha raggiunto obiettivi decisamente importanti e adesso il Monza si è lanciato definitivamente.

“Tanti giocatori in evidenza nell’undici della rivelazione Palladino, tra i quali spicca ovviamente il mancino classe ’99 che si era già messo in grande evidenza nel biennio in cadetteria”. Così scrivono da ‘Calciomercato.it’. Il giocatore ha attirato l’attenzione delle big e, si legge, potrebbe arrivare o alla Juventus o all’Inter per la bellezza di 20 milioni. I due club, adesso, sono avvisati e nel caso volessero affondare il colpo, il prezzo è già stato concordato. Ora aspetta solo ai club ai vertici affondare nel caso si volesse, realmente, chiudere l’operazione.