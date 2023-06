Altro che Juventus: Milinkovic Savic cambia squadra e pure campionato

Altro che Juventus, dalla Spagna sono convinti che Milinkovic Savic possa arrivare nella Liga: ecco il club che potrebbe bruciare i bianconeri

Il profilo di Milinkovic Savic in casa Juventus è seguito almeno da un paio di anni, ma mai la società bianconera fino al momento è riuscita a chiudere il colpo. E in questi ultimi giorni sembrava proprio questa la volta buona.

Con il giocatore, secondo quelle che sono state le indiscrezioni, il club piemontese da un poco di tempo avrebbe trovato anche un accordo, ma è con Lotito che si dovrebbe chiudere un’operazione che potrebbe avere un enorme impatto sul club. Il serbo ha un contratto in scadenza nel 2024 quindi il massimo dirigente biancoceleste sa benissimo di non poter chiedere la luna. Ed è soprattutto per questo motivo che la Juve ci vorrebbe provare in maniera importante, affondando in questo modo il colpo. Un colpo che rimane in canna, anche se secondo El Digital c’è una società in Spagna che sogna il sorpasso. E questa è l’Atletico Madrid di Simeone, che non solo potrebbe bruciare la Juventus mettendo sul piatto anche la Champions League per Milinkovic, ma potrebbe anche trovare un accordo con la Lazio arrivando a spendere quasi 40milioni di euro. I bianconeri per quanto raccontato al momento si sono fermati a 35. E anche 5 milioni in un momento come questo possono fare realmente la differenza. Vedremo.