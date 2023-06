Allegri si congeda dalla Juve ma resta in Europa: ‘ritorno’ bollente

Allegri potrebbe cambiare squadra ma rimanendo in Europa. Ecco, dunque, le possibili nuove destinazioni: i dettagli.

Come comunica ‘Fabiana della Valle’ in un video su Youtube, adesso, le strade per Allegri sono molteplici e non ci sarebbe, solo, la proposta dell’Al-Hilal per lui.

Max Allegri non ha ancora risposto per l’opzione dell’Arabia Saudita che, all’anno, gli farebbe guadagnare la bellezza di 20 milioni. Secondo, infatti, l’indiscrezione, alla fine, potrebbe rimanere alla Juventus o, come ultima possibilità, una permanenza nel campionato europeo. Nelle ultime ore è, infatti, nata una ‘nuova’ opzione davvero importante.

Allegri rimane in Europa: C’è anche il Psg

Anche i francesi tenterebbe il tecnico italiano. Il Psg dopo l’addio di Messi e dell’attuale tecnico, sono pronti a cambiare definitivamente faccia e l’introduzione di un tecnico esperto e, certamente, d’avanguardia come Max potrebbe essere la pista giusta.

Come, infatti, sottolinea l’indiscrezione, adesso, anche l’opzione francese sarebbe di nuovo tornata in auge. Un vero e proprio ritorno di fiamma, staremo a vedere cosa sceglierà, direttamente, il tecnico della Juventus. Attendiamo impazienti il verdetto anche per capire quale sarà la Juventus che verrà nella prossima stagione, una squadra impostata chiaramente sui giovani.