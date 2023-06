Scambio lampo in Serie A: la Juve mette le mani sul nuovo portiere

Nuovi aggiornamenti di calciomercato riguardo la trattativa della Juventus per il portiere. Ci sarà l’addio con Szczesny, ecco chi arriva al suo posto.

Scambio in vista tra la Juventus e il club di Serie A per il portiere che è considerato un grande talento. Rivelazione del campionato, l’estremo difensore può fare la differenza nella Juventus e prendere il posto di Szczesny, che è in uscita a causa del suo alto ingaggio. Il portiere polacco non rientra più nei piani della Juventus che è a lavoro per trovargli una sistemazione nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023.

Grandi manovre in casa Juventus riguardo la prossimo stagione. I dirigenti bianconeri sono già a lavoro per costruire la futura rosa che dovrà affrontare le prossime sfide del club. L’idea è quella di risparmiare negli ingaggi dei calciatori, per questo motivo sono in uscita tutti quelli che hanno un determinato tipo d’ingaggio. Szczesny è uno di quei giocatori in uscita che andrà venduto nel corso del prossimo calciomercato estivo 2023. Il suo stipendio pesa moltissimo e anche la situazione contrattuale, con la scadenza fissata al 2024, obbliga i bianconeri a fare delle riflessioni in merito alla cessione dell’estremo difensore che interessa molto in Premier League. Intanto, per la sostituzione di Szczesny la Juventus ha già scelto un nuovo portiere che sarà il nuovo compagno di reparto di Perin, che viaggia verso la conferma.

Ultime notizie calciomercato Juventus, svolta in porta: ecco chi arriva grazie allo scambio

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Juventus ha deciso di puntare con forza su Guglielmo Vicario dell’Empoli. L’estremo difensore è nel mirino della Vecchia Signora in vista della prossima stagione che vedrà l’addio di Szczesny che può finire in Premier League.

Alla Juventus non ci sarà più spazio per il giovane centrocampista Enzo Barrenechea che è nel mirino di alcune società italiane. L’argentino può essere un’ottima pedina di scambio per i bianconeri che hanno messo nel mirino Guglielmo Vicario dell’Empoli: l’estremo difensore è nel mirino della Juventus e nella trattativa che porterà il calciatore in bianconero può rientrare anche l’argentino Enzo Barrenechea. Occhio, infine, anche al Genoa che è un’altra società interessata al giovane centrocampista. L’idea della Juventus è quella di rinnovare la porta con l’arrivo in bianconero di un altro estremo difensore, nel mirino c’è Vicario che nell’ultima stagione è stato uno dei protagonisti della salvezza dell’Empoli con parate davvero miracolose. Prima, però, servirà la cessione di Szczesny.