Tegola Rabiot, lascia il ritiro della Nazionale: ecco cosa è successo

Tegola per la Juventus e per la nazionale francese: Adrien Rabiot lascia il ritiro. Ecco l’entità dell’infortunio del centrocampista

La Juventus vuole muovere i primi passi concreti in chiave calciomercato per tornare competitiva già dalla prossima stagione.

Massimiliano Allegri, salvo clamorose sorprese, continuerà a guidare i bianconeri anche nella prossima stagione e la Juventus sta cercando di mettergli a disposizione già i primi nuovi rinforzi. Oltre ai colpi in entrata, però, la ‘Vecchia Signora’ deve preoccuparsi anche dei possibili giocatori in uscita, molti dei quali sono sotto i riflettori del mercato. Uno su tutti Dusan Vlahovic che piace molto alle big di Premier League, ma anche Federico Chiesa e Adrien Rabiot. Il francese è in scadenza con la Juventus che sta provando in tutti i modi a spingere per il rinnovo con un ultimo tentativo. Proprio Rabiot ha rimediato un infortunio importante durante il ritiro con la nazionale. Ecco l’entità del problema fisico del centrocampista ex Paris Saint-Germain.

Juventus, Rabiot lascia il ritiro: lesione al polpaccio per il francese

Adrien Rabiot ha lasciato il ritiro della nazionale in seguito a una lesione al polpaccio. Il centrocampista francese sarà costretto a saltare le gare con la sua Francia contro Gibilterra e Grecia.

La natura esatta dell’infortunio e la sua gravità lo costringeranno a fermarsi e ad abbandonare gli impegni con la nazionale. L’infortunio di Rabiot rappresenta una perdita significativa per la nazionale francese. Il centrocampista è stato una presenza costante nella squadra di Deschamps, con le sue abilità tecniche e la sua visione di gioco che hanno contribuito alla forza e all’equilibrio del centrocampo francese. La sua assenza lascia un vuoto da riempire per il CT ma è una tegola non indifferente anche per la Juventus che sta cercando in tutti i modi di convincerlo a rimanere a Torino. Saranno da valutare anche i tempi di recupero di Rabiot, una situazione che potrebbe anche influire in chiave mercato sul futuro del giocatore.