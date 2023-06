Accordo con la Juventus: affare da 19 milioni di euro

Calciomercato Juventus, affare da 19milioni di euro. Il giocatore ha preso la sua decisione e ha infastidito il club. Accordo trovato

Un affare da 19milioni di euro. Con un accordo tra la Juventus e il giocatore che sarebbe già stato trovato. Insomma, i bianconeri l’erede di Cuadrado lo hanno trovato, ed è già in città. E lui, una decisione, l’avrebbe già presa.

Parliamo di Singo, esterno destro del Torino, che ha già comunicato secondo quanto riportato da Lorenzo Lepore, di non voler rinnovare il proprio contratto con la società granata. E questo a Cairo non è piaciuto, tant’è che la richiesta di 19milioni, quella della quale vi parlavamo all’inizio di questo articolo, non sembra possa essere rimodulata in nessun modo. Di certo però c’è un’altra cosa: la Juventus fa sul serio e vuole il giocatore. Un giocatore che potrebbe dare delle certezze per molti anni dentro la Continassa, che conosce il massimo campionato italiano, e che quindi sarebbe subito pronto senza nessun periodo di ambientamento ad essere buttato nella mischia.

Calciomercato Juventus, accordo trovato con Singo

Ad accelerare la cosa, ovviamente, potrebbe anche essere quell’accordo che il club ha trovato con il giocatore sulla questione ingaggio. Di certo però con Cairo non sarà facile trattare, soprattutto dopo questa presa di posizione del calciatore, anche se, c’è da dirlo, i rapporti tra le due società sono ottimi, anche dopo l’affare Bremer della scorsa estate.

Vedremo, anche in questo caso, come andrà a finire questa possibile trattativa che è entrata nel vivo a quanto pare, con la Juventus pronta a fare l’affondo decisivo. Quello che potrebbe portare un esterno importante alla corte di Massimiliano Allegri. Anche se adesso i dubbi sul futuro del tecnico dopo l’offerta araba ci sono.