Bomba DAZN: svelato l’allenatore della Juve del prossimo anno

Bomba DAZN, l’indiscrezione sul futuro del tecnico bianconero: avrebbe già preso una decisione sull’offerta degli arabi.

La lunga stagione dei club si è ufficialmente conclusa nell’ultimo fine settimana. La coppa più ambita, la Champions League, è finita nelle mani di Pep Guardiola e del suo Manchester City, che sabato scorso hanno battuto l’Inter nella finalissima di Istanbul.

Tutto definito, ormai, anche per quanto riguarda la Serie A. Ieri sera è andato in scena lo spareggio salvezza tra Spezia e Verona: a trionfare sono stati gli scaligeri, rimasti in massima serie nonostante un’annata tribolatissima. In Serie B invece il Cagliari guidato da Claudio Ranieri si è aggiudicato all’ultimo respiro il ritorno della finale playoff con il Bari. Le caselle, dunque, sono finite quasi tutte al loro posto: nessun verdetto ancora da sancire. Resta da capire, adesso, cosa farà l’Uefa con la Juventus. Se deciderà di escluderla dalla prossima Conference League per un’eventuale violazione del Fair Play finanziario – diretta conseguenza del caso plusvalenze – oppure se alla fine lascerà tutto com’è. Nel frattempo a tenere banco in casa Juve è sempre il futuro di Massimiliano Allegri.

Bomba DAZN, Allegri resterà a Torino

Le parole di stima del direttore generale bianconero Maurizio Scanavino, pronunciate la scorsa settimana davanti ai microfoni dei giornalisti di Sky, sembravano aver fugato qualsiasi tipo di dubbi sulla permanenza dell’allenatore livornese.

Nessun aggiornamento dopo il weekend: la #Juventus e il suo entourage confermano, ancora una volta, che #Allegri sarà l’allenatore della #Juventus anche per la prossima stagione. https://t.co/v2tYApXPpD — Orazio Accomando (@OAccomando91) June 12, 2023

A sparigliare le carte è arrivata però una di quelle classiche proposte “che non si possono rifiutare” dall’Arabia Saudita. Sarebbe due, al momento, le squadre interessate ad Allegri: Al-Hilal e Al-Nassr. Quest’ultimo è il club in cui dallo scorso gennaio gioca Cristiano Ronaldo, uno che l’allenatore toscano lo conosce abbastanza bene. Il tecnico sarebbe stato tentato da una cifra importante – si parla di 50 milioni in tre anni – che l’ha fatto vacillare, malgrado avesse giurato fedeltà alla Juve. A quanto pare, tuttavia, la volontà di restare a Torino avrebbe prevalso sui petroldollari. Lo riporta il giornalista di DAZN Orazio Accomando, secondo il quale Allegri allenerà la Signora anche nella prossima stagione.