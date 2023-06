Né alla Juventus né in Arabia: il futuro di Allegri lo ‘stravolge’ l’amico

Calciomercato Juventus, il futuro di Allegri potrebbe essere in Francia. Né in Arabia e né in bianconero. Ecco le parole dell’amico

Due giorni fa sono uscite delle voci davvero importanti su quello che potrebbe essere il futuro di Massimiliano Allegri. Si è parlato, in una indiscrezione data dalla Gazzetta dello Sport, di un’importante offerta dall’Arabia Saudita per il tecnico della Juventus. Offerta che Max avrebbe anche iniziato a prendere in considerazione, cosa che faremmo tutti visti i soldi che circolano.

Un futuro che quindi appare incerto quello del livornese, nonostante sia stato confermato senza grossi giri di parole da Scanavino in un’intervista rilasciata a Sky qualche settimana fa. Ma a dire il vero non è ancora certo tutto questo. Soprattutto dopo queste uscite e soprattutto dopo le parole di Nicola Balice dette al programma Twitch e che segue da vicino le vicende del club bianconero che si chiama Juventibus e che tutti noi conosciamo. Ecco la rivelazione, che stravolge, letteralmente, le carte in tavola.

Calciomercato Juventus, Allegri verso il Psg

“Allegri da quello che mi risulta non si sta facendo tentare dalle offerte dell’Arabia. Starei molto più attento alle mosse di Campos del Psg“. Sono queste le parole venute fuori durante la diretta, parole che come vi abbiamo anticipato possono realmente cambiare tutto. Sì, il futuro di Max potrebbe essere lontano dalla Juventus ma non così distante sotto l’aspetto dei chilometri rispetto a quelli che servirebbero per raggiungere l’Arabia Saudita.

Come sappiamo il Psg ha dato il benservito a Galtier e avrebbe pure iniziato a tenere dei colloqui con Nagelsmann, ex tecnico del Bayern Monaco esonerato per fare spazio a Tuchel. Ma questa trattativa non sembra essere del tutto decollata e allora potrebbe succedere di tutto nei prossimi mesi. E questo tutto potrebbe anche essere un Allegri nel club della Torre Eiffel. Quello che secondo le voci di mercato aveva messo nel mirino anche Zidane.