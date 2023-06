La Juventus sfida l’Atalanta per il gioiello della Serie A

Nuovo duello di mercato all’orizzonte tra Juventus e Atalanta che si sfidano per garantirsi uno dei gioielli della Serie A

In Serie A ci sono già tanti movimenti di mercato in vista della prossima stagione e anche la Juventus sta cercando di farsi trovare pronta.

I bianconeri hanno bisogno di intervenire su vari reparti, specialmente in difesa dove la squadra potrebbe essere quasi completamente rifondata. Bonucci è in uscita e ormai non garantisce più un rendimento affidabile; Alex Sandro, nonostante sia scattato il rinnovo automatico, è in uscita. Verso l’addio anche Rugani che a un anno dalla scadenza potrebbe essere ceduto. La Juve ha già individuato alcuni profili per rinforzare la difesa, se pur alcuni sembrino ormai sfuggiti. Uno su tutti Evan N’Dicka, ormai ad un passo dalla Roma. Altri, invece, sono degli obiettivi concreti per la squadra di Massimiliano Allegri che potrebbe dar vita a un duello di mercato con l’Atalanta di Gasperini. Sia la Dea che i bianconeri, infatti, sono sulle tracce del terzino della Serie A, uno dei giovani più interessanti dell’ultima stagione.

Juventus, assalto a Holm dello Spezia: c’è anche l’Atalanta

Così come abbiamo raccontato nei mesi precedenti, si fa sempre più concreto l’interesse della Juventus per il difensore dello Spezia, Emil Holm.

Il classe 2000 svedese è stata una delle grandi sorprese della Serie A nel suo ruolo. Arrivato in Italia nel 2021, è rimasto in prestito un anno al Sønderjysk, in Danimarca per poi tornare nella scorsa estate in Liguria. Nella prima parte di stagione è stato uno dei migliori in casa Spezia, collezionando un gol e un assist in 20 presenze. Nella 22a giornata contro l’Empoli, però, ha rimediato un brutto infortunio che lo ha costretto a terminare la stagione in anticipo. Holm ha saltato le restanti 16 partite, non potendo aiutare la propria squadra nella rincorsa alla salvezza. Ieri ha visto inerme i suoi compagni perdere lo spareggio salvezza contro il Verona, sprofondando in Serie B. Adesso, però, nel futuro di Holm c’è di nuovo la Serie A. Sia la Juventus che l’Atalanta lo hanno puntato e potrebbe aprirsi un vero e proprio duello di mercato nelle prossime settimane. La Juventus deve risolvere la questione Juan Cuadrado, in scadenza il 30 giugno, con cui ha già impostato i discorsi per il rinnovo. Ma soprattutto la Juve deve colmare il buco lasciato libero da De Sciglio che ha rimediato la rottura del crociato. Come riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, la Juventus non vuole andare oltre i 5 milioni di euro per Holm; lo Spezia nei chiede tra i 7 e gli 8 milioni ma con la retrocessione maturata ieri, le pretese del club ligure potrebbero abbassarsi