Calciomercato Juventus, incontro per il ‘bambino’ di Mou: affare improvviso

Sono giorni molto importanti per iniziare a definire il futuro della Juventus, pianificando al meglio le mosse del prossimo mercato.

L’ultima stagione ha lasciato l’amaro in bocca ai tifosi e c’è tanta voglia di cancellare tutto, ripartire da zero verso nuovi obiettivi e nuovi trionfi. In campionato si punterà allo scudetto, in Europa ci sarà l’opportunità di lottare per la Conference League. Sempre che non arrivino delle sanzioni dall’Uefa.

Ad ogni modo la Juventus deve progettare il suo futuro e con meno introiti, derivanti dalla mancata partecipazione alla Champions, ci sarà anche la necessità di dover fare degli acquisti mirati ma low cost. Così come è avvenuto nel corso della stagione appena andata in archivio si pescherà tra i talenti della Next Gen. Allegri ha saputo valorizzare Fagioli, Miretti, Soulè e Iling Jr, tanto per fare degli esempi. E l’impressione è che il club voglia proseguire su questa strada, adatta anche al contenimento dei costi.

Juventus, Missori della Roma nuova idea per la fascia destra

L’intenzione della Juventus è quella di guardare avanti puntando dunque soprattutto sulla linea verde. In questa sessione estiva di calciomercato dunque è lecito attendersi anche qualche colpo a sorpresa. Dovranno arrivare degli elementi destinati a rimanere a lungo in bianconero nel tentativo di aprire un nuovo ciclo.

Secondo quanto riportato da calciomercato.com proprio a confermare questa linea sarebbe l’interesse da parte della Juve nei confronti di Filippo Missori, esterno destro della Roma che Mourinho ha già lanciato anche da titolare nel corso dell’ultima stagione. Un talento giallorosso che però il club potrebbe sacrificare per fare cassa. La sua valutazione si aggira sui 4 milioni di euro e il club torinese ci starebbe pensando. A Missori potrebbe affidare un posto fisso nella Next Gen con la possibilità poi di inserirsi in prima squadra con il passare del tempo.