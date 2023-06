Affare confermato: la Juventus lo prende con lo scambio

Calciomercato Juventus, ipotesi scambio per arrivare al profilo prefissato. Tutti i dettagli del nuovo caso.

La Juventus avrebbe studiato la mossa vincente per arrivare a chiudere un profilo che tanto piace proprio ai bianconeri.

Pasquale Mazzocchi è un obiettivo concreto della Juventus, così scrivono, infatti da ‘Calciomercato.it’. Si tratta con la Salernitana con uno scambio per arrivare all’esterno che tanto sta convincendo le big della Serie A.

Il centrocampista di proprietà della Juventus, dopo la prima parte di stagione al Sudtirol, è stato girato ai granata, dove ha fatto 12 presenze. A Salerno sarebbero interessati a trattenerlo in maniera definitiva.

Come confermano dall’indiscrezione, il riscatto, come da accordi, con i torinesi sarebbe fissato a 8 milioni di euro. Con l’inserimento di Mazzocchi, la proposta per la Salernitana sarebbe di 4 milioni di euro più il cartellino di Nicolussi Caviglia. Una trattativa che adesso potrebbe avere, nelle prossime settimane, nuovi sviluppi e magari quell’ufficialità che i bianconeri aspettano per rinforzare completamente la rosa in vista della prossima stagione che verrà.