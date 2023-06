Calciomercato Juventus, anche il Milan si inserisce per il campione del Mondo

Anche il Milan si inserisce per il campione del Mondo e complica i piani di mercato della Juventus

Il calciomercato della Juventus sta per entrare nel vivo, sia per quanto riguarda i colpi in entrata che quelli in uscita.

Il mercato della Juve è stato momentaneamente affidato a Giovanni Manna, direttore sportivo della Next Gen, che prenderà le redini della prima squadra, in attesa del presunto arrivo di Cristiano Giuntoli. I bianconeri devono risolvere diverse questioni legate alle uscite: da Adrien Rabiot a Juan Cuadrado e Alex Sandro. Giocatori che potrebbero lasciare Torino dal 30 giugno in poi e che potrebbero lasciare delle lacune da dover necessariamente colmare. La Juve, infatti, sta lavorando soprattutto per rinforzare la corsia di sinistra, alla luce anche del grave infortunio di De Sciglio. Sono diversi i nomi monitorati dalla società in quella zona di campo: da Renan Lodi a Fabiano Parisi, da Joakim Maehle a Marcos Acuña. Proprio sul campione del Mondo la Juve deve fare i conti con una agguerrita concorrenza.

Juventus, inserimento del Milan per Acuña: asta per l’argentino

Per la Juventus ci sono complicazioni in merito alla trattativa per il campione del Mondo argentino. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo ‘todofichajes.com’, anche il Milan si sarebbe inserito nella corsa a Marcos Acuña.

Quella che sta nascendo per il terzino argentino è una vera e propria asta. Oltre a Juventus e Milan anche Torino e Lazio sono sulle tracce del calciatore del Siviglia, reduce dalla vittoria dell’Europa League contro la Roma e del Mondiale in Qatar con l’Argentina. Il classe ’91 ha ancora due anni di contratto col club andaluso ma potrebbe essere uno dei sacrificati di Monchi in questa sessione di calciomercato. Recentemente è stato avvicinato anche dall’Atletico Madrid del ‘Cholo’ Simeone. Attualmente ha una valutazione di circa 12 milioni di euro, vista anche la sua carta d’identità. Il Siviglia sta considerando concretamente l’ipotesi di venderlo ma non farà sconti sul prezzo. Per la Juventus la corsa ad Acuña si fa sempre più complicata, visto il recente inserimento del Milan e le ambizioni degli altri club citati in precedenza. I rossoneri sono consapevoli che Theo Hernandez potrebbe essere uno dei giocatori più ambiti in chiave mercato e vogliono farsi trovare pronti nell’eventualità che il francese possa andare via.