Juventus, il futuro è la Next Gen: altri due gioielli pronti per Allegri

Il futuro della Juventus passa per la Next Gen: altri due talenti sono pronti al salto in prima squadra

La Juventus ha già tracciato la strada per la prossima stagione grazie all’impiego costante nell’ultima stagione di 5 giovani della Next Gen.

Massimiliano Allegri ha saputo attingere con grande lungimiranza dallo straordinario serbatoio della squadra B, inserendo in pianta stabile in prima squadra giovani come Nicolò Fagioli, Fabio Miretti, Matias Soulé, Samuel Iling-Junior, Enzo Barrenechea e Tommaso Barbieri. Tutti e 6 sono nati tra il 2001 e il 2003 e si sono resi protagonisti, chi più chi meno, se pur Fagioli sia quello ad aver spiccato di più per continuità e qualità. 123 presenze complessive con la prima squadra tra tutti e 6 i giovani bianconeri. La Juventus in questo momento rappresenta l’unica società ad avere a disposizione la seconda squadra che milita in un campionato professionistico come la Serie C. Il modello costruito negli anni sta portando i suoi frutti e adesso tante squadre di Serie A vogliono adeguarsi a questa struttura. L’obiettivo della Juventus per la prossima stagione è quello di inserire in prima squadra altri 3-4 giovani della Next Gen, così da creare una rosa sempre più giovane e preferibilmente italiana, per garantire un futuro roseo anche alla nazionale.

Juventus, nuovi volti della Next Gen pronti per la prima squadra

Con la nuova carica di Giovanni Manna, ex ds della Next Gen e nuovo direttore sportivo della prima squadra, la politica bianconera sui giovani potrebbe proseguire molto velocemente.

La Juventus vuole basarsi sulla sostenibilità, creando valore direttamente in casa, senza il bisogno di spendere cifre folli sul mercato. All’orizzonte si intravedono diversi giovani che potrebbero fare lo stesso percorso dei vari Fagioli, Miretti. Il primo passo sarà quello di inserirli in prima squadra per la tournée estiva negli Stati Uniti. I due principali candidati sono Dean Huijsen e Kenan Yildiz. Il primo difensore centrale olandese classe 2005, l’altro attaccante classe 2005 tedesco di origini turche. Entrambi hanno fatto molto bene tra Primavera e Next Gen. Yildiz ha collezionato 11 gol e 7 assist in 29 presenze di Primavera 1, realizzando anche 3 reti in Youth League. Il centrale di Amsterdam, invece, ha totalizzato 3 gol in Serie C tra campionato e Coppa Italia, più altre 7 reti tra Primavera 1 e Youth League; un difensore goleador che potrebbe far molto comodo anche ad Allegri.

Un altro candidato a salire in prima squadra è Riccardo Turicchia, terzino sinistro classe 2003, reduce dalla finale del Mondiale U20 con l’Italia, perse nel finale con l’Uruguay. Anche Alessandro Riccio e Alessandro Sersanti sono osservati speciali delle Next Gen, dopo aver ricevuto anche la convocazione di Allegri nella parte finale di stagione.