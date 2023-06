“Grandissimo risparmio”: scelta fatta su Allegri, Juve impotente

Attenzione massima a quel che sta accadendo in casa Juventus, con la tifoseria che rimane in attesa di succulente novità.

La stagione è ormai andata in archivio con le ultime partite che si sono disputate ieri. Gare che hanno sancito la retrocessione in serie B dello Spezia, la salvezza del Verona e la promozione in serie A del Cagliari di Claudio Ranieri. Ora si guarda per tutti avanti, anche perché ai giorni del ritiro in fondo non manca poi così tanto.

Ecco allora che anche la Juventus deve iniziare a serrare i tempi. L’ultimo settimo posto, arrivato a causa della penalizzazione di 10 punti subita per il caso plusvalenze, ha lasciato l’amaro in bocca. I bianconeri vogliono tornare al più presto a vincere e per farlo bisognerà effettuare le giuste mosse in chiave mercato. Con l’arrivo di calciatori adatti al progetto e in grado di aprire un ciclo. Ma nel frattempo Allegri rimarrà sulla panchina bianconera?

Juventus, Zuliani: “I dirigenti preferiscono avere un uomo navigato

Durante la trasmissione radiofonica “Tutti Convocati” a parlare del futuro dell’allenatore bianconero è stato il giornalista Claudio Zuliani. “Scanavino ha detto che la situazione economica della Juve è difficile da gestire, con l’allenatore la società non può fare il gioco delle figurine. A quanto ho capito ci sarà un mercato al grandissimo risparmio” ha detto.

Nonostante le voci che arrivano dall’Arabia Saudita sul futuro dell’allenatore, Zuliani non sembra avere dubbi sulla sua permanenza. “Se tutti i dirigenti continuano a confermarlo è perché sanno che l’anno prossimo non sarà facile. Dunque preferiscono avere al timone un uomo navigato. Al di là del fatto che Allegri abbia fatto male quest’anno lui sta bene a Torino. I tifosi se ne facciano una ragione” ha continuato il giornalista. Le prossime settimane comunque saranno indicative riguardo le decisioni che prenderà la società.