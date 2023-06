Rifondazione totale per la Juventus: “Via Bonucci e Pogba”

Sono tante le voci di calciomercato che stanno coinvolgendo la Juventus in questa prima metà del mese di giugno.

Dopo l’ultima stagione deludente c’è aria di rivoluzione in casa bianconera. I tifosi meritano senz’altro di più. Il settimo posto in campionato è di quelli difficili da mandare giù, anche se va detto che sul campo gli uomini di Allegri avrebbero conquistato il piazzamento in zona Champions League.

Ora senza i soldi che sarebbero arrivati partecipando al torneo internazionale più importante si dovrà comunque cercare di fare un mercato da grandi protagonisti. Sostituendo al meglio quei giocatori che andranno via per fine contratto o che saranno ceduti a cifre sostanziose. Ci saranno dunque diversi movimenti sia in entrata che in uscita e non è un caso che la Juventus stia cercando con insistenza la nuova figura del direttore sportivo. I supporters della Vecchia Signora attendono con ansia novità.

Juventus, Momblano: “Si potrebbe radicalizzare il prossimo mercato”

Cosa succederà nel corso delle prossime settimane è ancora troppo presto per dirlo, ma quel che appare chiaro è che la Juventus dovrà serrare i tempi. Vorrà senz’altro avere l’organico più completo possibile al momento del prossimo ritiro, per far lavorare insieme il gruppo il più possibile. Ecco perché in breve tempo dovranno essere prese delle scelte importanti relativamente al futuro.

Ne è convinto anche il giornalista Momblano, che a “Juventibus” ha spiegato come presto la società potrebbe prendere in considerazione pure le ipotesi di fare scelte drastiche. “Szczesny, Bonucci, Kostic ma anche Pogba sono delle situazioni da monitorare. La Juve potrebbe arrivare a radicalizzare molto il suo prossimo calciomercato. E se inizia in un certo punto, potrebbe provare a fare un repulisti specie se avrà delle buone idee in entrata”. Attenzione dunque ai prossimi giorni che potrebbero essere già indicativi del mercato bianconero.