Fuochi d’artificio Juventus: il primo botto di mercato è ‘griffato’ Ceferin

Ora che la stagione si è conclusa alla Juventus non rimane altro che guardare avanti e preparare al meglio il prossimo campionato.

Il settimo posto ottenuto in serie A, con la mancata conquista di trofei, non può certo appagare i milioni di tifosi bianconeri sparsi in giro per il mondo. Bisogna dire che sul campo la Juve di Allegri avrebbe strappato il pass per la Champions, ma la penalizzazione subita farà sì che si giocherà in Conference League.

Le prossime settimane saranno molto importanti per la Juventus, con la società che sarà chiamata a prendere delle importanti decisioni. L’organico verrà ringiovanito e rinnovato, si vuole aprire una nuova era con i colori bianconeri predominanti. Bisognerà iniziare a incastrare i tasselli giusti al posto giusto. A partire dall’allenatore, sarà il primo pezzo del puzzle da inserire. Rimarrà Allegri oppure si faranno delle altre scelte? La società, va detto, ha più volte ribadito la fiducia nel tecnico livornese che del resto ha altri due anni di contratto.

Juventus, il futuro di Rabiot legato alle decisioni dell’Uefa

Poi ci si concentrerà sui calciatori, perché è innegabile che nel corso dell’estate arriveranno a Torino tanti nuovi elementi in tutte le zone del campo. Per sostituire chi andrà via. La Juventus però non ha perso le speranze di ottenere un nuovo si da parte di Adrien Rabiot, che ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e deve prendere una decisione importante sul suo futuro.

Come spiega Tuttosport il calciatore francese sarebbe anche tentato dal rimanere alla Juventus, accettando il prolungamento di un anno che gli è stato offerto dalla società e che gli consentirebbe tra un anno di essere libero nuovamente a parametro zero. Tutto però dipenderà dall’Uefa e da Ceferin. Prima di prendere ogni tipo di decisione infatti Rabiot vorrebbe sapere se arriveranno sanzioni nei confronti della Juve, se ci sarà o meno l’opportunità di giocare le coppe europee o meno.