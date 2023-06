Tegola Vlahovic: comunicato UFFICIALE

Tegola Vlahovic, il comunicato è ufficiale: l’attaccante serbo della Juventus non ci sarà nelle partite della nazionale. Ecco il problema

L’annata per Dusna Vlahovic si chiude nel peggiore dei modi. Con un infortunio, l’ennesimo, che lo mette ko e che non gli permetterà di giocare con la propria nazionale. Il comunicato da parte della federazione serba è ufficiale.

“Per problemi di infortunio, Dušan Vlahović non sarà a disposizione del tecnico Dragan Stojković per le partite contro Giordania e Bulgaria”. Queste le poche righe che annunciano, urbi et orbi, il forfait. Un forfait che non era nell’aria, visto che nel finale di stagione il centravanti bianconero non ha giocato, però non sembrava potesse essere un problema così grave. E invece, adesso, questa nota, che chiude in maniera definitiva come detto la stagione, in anticipo, del giocatore. Che giorno dopo giorno sembra essere più vicino all’addio in bianconero.

Tegola Vlahovic, addio vicino

Tornando adesso a quelle che sono le voci di mercato, un addio come detto sembra essere più vicino. Vlahovic è cercato in Germania dal Bayern Monaco e in Premier League dal Manchester United e dal Chelsea, con Pochettino – così come vi racconteremo dopo – ha spiegato che potrebbe essere lui il centravanti ideale della sua squadra.

Insomma, anche per cercare di ripianare i conti del club, Vlahovic potrebbe essere ceduto. Davanti ad un’offerta di 80milioni di euro nessuno è incedibile dentro la Vecchia Signora. E siccome non sono moltissimi quelli che hanno una quotazione del genere, appare del tutto normale pensare che il serbo possa essere uno dei sacrificati. Vedremo comunque quello che succederà nelle prossime settimane ma, una cosa, è certa: la sua stagione si è conclusa come è stata, con un infortunio. All’anno prossimo, Dusan.