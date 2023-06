“Allegri non accetterà”: futuro già scritto, è tutto finito

“Allegri non accetterà”, l’allenatore bianconero sarebbe tentato dall’offerta degli arabi dell’Al-Hilal: un triennale da 60 milioni.

Allenatore, cessioni, acquisti. Queste, in rigoroso ordine di priorità, le questioni sul tavolo dei dirigenti bianconeri. La prima riguarda appunto Massimiliano Allegri.

Che fa? Resta o non resta? Una settimana fa il direttore generale Scanavino sembrava aver fugato tutti i dubbi, annunciando di fatto la conferma del tecnico livornese. Ma, nel frattempo, sono spuntati gli ambiziosi arabi dell’Al-Hilal, cambiando le carte in tavola. In Arabia Saudita, dopo aver arruolato Cristiano Ronaldo lo scorso dicembre, si sono messi in testa di fare le cose in grande. L’Al-Ittihad, per esempio, si è appena assicurato le prestazione del Pallone d’oro in carica Karim Benzema, ma anche del centrocampista del Chelsea N’Golo Kanté, campione del mondo nel 2018 con la nazionale francese. Sfumato il colpo Messi, che alla fine ha preferito gli Stati Uniti al paese mediorientale, firmando con l’Inter Miami. La Saudi League, tuttavia, si prepara a tentare non solo i calciatori ma anche gli allenatori. Ed è per questo che uno dei club più vincenti della lega ha deciso di dirottare le proprie attenzioni su un tecnico con un enorme bagaglio di esperienza come Allegri.

“Allegri non accetterà”, Biasin sicuro sul futuro del tecnico

Non hanno fatto i conti, però, con la voglia di rivalsa dell’allenatore dei cinque scudetti di fila. Nonostante l’offerta faraonica – hanno offerto all’attuale tecnico della Juve ben 60 milioni di euro per tre stagioni – la prima reazione di Allegri è stata piuttosto fredda.

La sua volontà, infatti, sarebbe quella di non interrompere il progetto tecnico con il club bianconero, soprattutto dopo una stagione travagliata ed in cui ha ricevuto tantissime critiche, finendo nel mirino di una buona fetta di tifosi. Che alla fine decida di rifiutare e restare a Torino ne è convinto anche il giornalista Fabrizio Biasin, che ha parlato del futuro del tecnico nel suo editoriale per Sportitalia: “Non accetterà alcuna offerta”, ha detto.