Ultimatum Allegri: triplo colpo Juve o sarà addio

Calciomercato Juventus, summit decisivo: ecco come si valuterà la possibile permanenza di Allegri in bianconero.

Adesso bisogna decidere il futuro. Oggi sarà in corso il summit tra società e allenatore per stabilire i piani per la prossima stagione. Molto passerà da questo incontro, anche e soprattutto, dalle decisioni di mercato.

Nell’incontro tra Allegri e la dirigenza si parlerà delle possibili permanenze ma sopratutto dei possibili colpi da fare: almeno tre per fare la differenza e ritornare ai vertici del campionato. Dalle permanenze di giocatori chiave come Rabiot e Milik ai possibili acquisti di campioni consolidati come Koulibaly e Milinkovic-Savic.

Tris per la permanenza: Allegri ‘detta’ il mercato

Inutile dire che uno dei primi nomi che farà mister Allegri nel summit sarà quello di Sergej Milinkovic-Savic. Ormai pronto a lasciare la Lazio, il centrocampista serbo, è sicuramente un nome caldo che già da tempo è in pieno target bianconero. Ma il centrocampista non sarà l’unico nome in ballo, come sottolinea l’indiscrezione di ‘Daniele De Felice’ su Twitter, sono diversi i profili presi in esamina.

Dalle possibili permanenze di Rabiot e Milik, due giocatori importanti per Allegri, si parlerà anche dei possibili acquisti di Zaniolo, Koulibaly e per l’appunto di Sergej Milinkovic-Savic. Nomi caldi che potrebbero fare la differenza da subito e far ritornare la Juventus sul tetto d’Italia nella prossima stagione. Non ci resta che attendere il possibile verdetto.