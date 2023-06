Biennale ritoccato, cifre monstre: Conte-Juve, la svolta

Calciomercato Juventus, con Allegri tentato, adesso, fuoriesce, nuovamente, la suggestione Conte: tutti i dettagli dell’operazione.

Come si legge dall’indiscrezione de ‘Il Messaggero’, l’Al-Hilal non vuole mollare Massimiliano Allegri: rilancio dai possibili 40 milioni in due stagioni più un bonus di 10 alla firma per strapparlo alla squadra bianconera. E proprio a Torino nascono le ‘nuove’ suggestioni perl a guida tecnica.

In casa Juventus si pensa già ai possibili sostituti, da Tudor, alla suggestione Antonio Conte che sarebbe, sicuramente, l’opzione più costosa ma anche quella più assicurata.

Da Conte a Tudor: la lista dei sostituti si chiude

In una Juventus formato nazionale, visto che i bianconeri avranno proprio come obiettivo prefissato la Serie A, certamente, Antonio Conte potrebbe rappresentare quell’upgrade necessario affinché si possa vincere subito. L’ex allenatore di Tottenham, Inter e Juventus è libero di firmare con una nuova squadra.

Con la tentazione dall’Arabia Saudita, Allegri potrebbe lasciare Torino e al suo posto ci vorrebbe un tecnico di reale spessore. Conte, sicuramente, ha il phisique du role per portare immediatamente i bianconeri a risultati importanti, già in passato, infatti, Conte rilanciò proprio la Juventus che, alla guida del suo capitano, riuscì nella vittoria dello scudetto inaugurando anni e anni di vittorie: ben 9. Adesso i tempi sono cambiati e la Juventus vuole tornare a vincere. Le opzioni, oltre a quella di Antonio Conte, ha il nome di Igor Tudror, anche lui ex e conoscitore dell’ambiente. Staremo a vedere quale dei due avrà la possibilità di diventare il nuovo allenatore. Sicuramente, almeno dal punto di vista economico, Tudor è sicuramente più accessibile.