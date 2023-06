Calciomercato Juventus, firma bianconera: ingaggio dimezzato

La Juventus opta per il rinnovo dell’esterno ma con un ingaggio dimezzato: l’accordo tra le parti è ormai vicino

Dopo la rottura iniziale, sta per arrivare il prolungamento di contratto di uno dei perni della Juventus di Massimiliano Allegri.

La società deve valutare diverse situazioni in uscita in questa prima fase di mercato estivo. In ballo c’è la questione legata a Adrien Rabiot, ma anche quella di Alex Sandro che, nonostante il rinnovo automatico già scattato, potrebbe lasciare Torino. Calda anche questione Juan Cuadrado. L’entourage del giocatore, in scadenza il 30 giugno, aveva chiesto un biennale per rimanere a Torino, con un ingaggio di poco inferiore rispetto a quello attuale. La richiesta è stata respinta da parte della dirigenza bianconera che non ha intenzione di offrire un biennale a Cuadrado, tantomeno di garantirgli lo stesso ingaggio. L’ex Chelsea ha vissuto una stagione molto complicata, probabilmente la peggiore da quando veste la maglia della Juventus. Spesso è stato criticato anche dai tifosi che hanno chiesto a gran voce la sua cessione. Appena un gol e 3 assist in campionato per l’ex Fiorentina e Lecce, e una rete in Coppa Italia nella semifinale d’andata contro l’Inter. In poche occasioni è stato veramente decisivo e per questo la Juventus ha valutato molto attentamente il suo futuro. Dopo la situazione complicata tra giocatore e società, la Juventus ha virato su una decisione conservativa, optando per la permanenza di Cuadrado.

Juventus, Cuadrado rinnova per un anno: ingaggio dimezzato

Secondo quanto riportato da ‘Repubblica Torino’, Juan Cuadrado sarebbe vicino al rinnovo di contratto con la Juventus.

Il colombiano prolungherà fino al 2024 con un ingaggio dimezzato rispetto a quello percepito fino ad oggi. La Juventus sta lavorando su un rinnovo annuale con un ingaggio che passerà dai 5 milioni di euro ai 2.5 milioni di euro a stagione. La volontà di trovare l’accordo questa volta è da entrambe le parti. I bianconeri stanno comunque lavorando concretamente per rinforzare le corsie, sia quella destra che quella sinistra. Tanti nomi nella lista degli obiettivi per questa sessione estiva di calciomercato. Cuadrado e Alex Sandro non danno più garanzie e la dirigenza è consapevole che bisognerà ringiovanire il reparto.