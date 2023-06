La grande bugia di Ceferin: nuovo scandalo, UEFA “tirata” in causa

La grande bugia di Ceferin, il presidente Uefa è di nuovo nell’occhio del ciclone: l’inchiesta giornalistica lo inchioda.

Un passo indietro. L’hanno interpretata un po’ tutti come un dietrofront la decisione della Juventus di allontanarsi, gradualmente, dalla discussa Superlega.

Proprio una settimana fa il club bianconero, con un comunicato ufficiale, ha annunciato di aver avviato l’iter per abbandonare il progetto. E di aver avvisato gli altri due club, Real Madrid e Barcellona, con i quali stava condividendo quest’esperienza, finalizzata a rompere il monopolio Uefa. Scelta che rimarca la chiara volontà di rompere definitivamente con il passato. Dunque con la gestione di Andrea Agnelli, dimessosi lo scorso autunno insieme a tutto il vecchio Consiglio d’amministrazione. L’ex presidente era stato infatti uno dei principali sponsor dell’iniziativa, pronto insieme agli ormai ex colleghi Florentino Perez e Joan Laporta a fare la “guerra” – che per il momento si sta svolgendo in ambito giudiziario – al massimo organo calcistico europeo. La “nuova” Juventus, a quanto pare, non ha più queste esigenze ed il comunicato pubblicato una settimana fa ha quasi il sapore della resa.

La grande bugia di Ceferin. “Ha mentito sul curriculum”

Pace fatta, quindi, con il presidente Aleksander Ceferin, finora uno dei principali “nemici” del club bianconero? Si vedrà.

Intanto l’attuale presidente dell’Uefa continua in qualche modo a far discutere. Il quotidiano torinese Tuttosport ha intervistato il giornalista Luka Pers in merito ad un presunto scandalo che coinvolgerebbe lo stesso Ceferin. Il numero uno dell’Uefa, infatti, avrebbe mentito sul suo curriculum per fare carriera a Nyon. “Nel documento sostiene che abbia fatto parte di alcune società in modo da soddisfare i requisiti necessari per entrare nella Uefa – ha detto – Ho fatto richiesta dei verbali delle assemblee generali all’NK Olimpija Ljubljana e al Litija, club da citati da Ceferin tra le esperienze professionali. Esaminando i verbali nel periodo tra il 2006 e il 2011 è emerso come Ceferin non abbia ricoperto alcuna posizione: dispongo dei documenti ufficiali, dunque è più che ovvio che menta”.