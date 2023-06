Juventus, rescissione UFFICIALE: “Buona fortuna per il futuro”

Juventus, la rescissione è ufficiale, arriva anche la nota del club che augura un in bocca al lupo per il futuro. Ecco di chi parliamo

Mettiamo subito le cose in chiaro: non parliamo di Massimiliano Allegri quindi i fan dell’Allegri Out devono aspettare ancora. Sì, perché nonostante la conferma di Scanavino arrivata pochi giorni fa ancora non si conosce il futuro dell’allenatore della Juventus, che potrebbe anche decidere di andare in Arabia Saudita.

Degli sviluppi sotto questo aspetto se ne avranno sicuramente nelle prossime ore, anche perché i bianconeri devono iniziare a programmare la prossima stagione, quella che deve per forza di cose portare alla vittoria di qualcosa. Da due anni dentro la Continassa non si alza un trofeo e dopo gli anni delle continue vittorie è un qualcosa che stride, che non fa piacere, che va oltre quello che è il desiderio dei tifosi. Insomma, un qualcosa che non si può accettare più di tanto. Ma adesso torniamo alla notizia, che è ufficiale, così come comunicato dalla società bianconera.

Juventus, rescissione ufficiale nella squadra di Montemurro

In questo caso parliamo della Juventus femminile, quella allenata da Joe Montemurro, che i primi giorno di giugno ha vinto la Coppa Italia, dopo aver perso la Supercoppa Italiana e aver perso dopo cinque anni di successi lo scudetto. Ma il colpo di coda c’è stato, con la rete di Bonansea.

La risoluzione consensuale è con Evelina Duljan. Il club piemontese nel ringraziare la svedese, classe 2003, che non ha sicuramente dato quello che tutti si aspettavano, “augura buona fortuna per il futuro, sperando possa ritrovare il suo benessere”. Insomma, una risoluzione consensuale che è evidentemente, viste le parole della Juve, va oltre quelli che sono i meriti o i demeriti sportivi.