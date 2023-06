Molla definitivamente Allegri: comunicato UFFICIALE

Calciomercato Juventus, molla definitivamente mister Massimiliano Allegri, con tanto di comunicato: tutti i dettagli.

Come si legge, per vie ufficiali, ormai l’ex componente dello staff lascia mister Massimiliano Allegri per regalarsi un’esperienza da protagonista assoluto.

L’ormai ex componente dello staff tecnico, lascia, dopo diverse avventure nella squadra della Juventus, per allenare una nuova squadra.

Paolo Bianco lascia la Juventus: Allenerà il Modena

Paolo Bianco, l’ormai ex componente dello staff tecnico di Max Allegri, adesso, è il nuovo allenatore del Modena. Lo comunicano, direttamente, con una nota ufficiale dando quindi via al nuovo progetto tecnico da allenatore.

Per Allegri, dunque, si allontana uno dei suoi componenti dello staff, l’avventura da protagonista, da allenatore del Modena, sarà un vero e proprio trampolino di lancio per il calcio che conta. Non ci resta che augurare buona fortuna a Paolo Bianco per la sua nuova proposta. Intanto in casa Juventus si continuano a fare i piani sul futuro, da chi resta ma soprattutto da chi può arrivare. Diversi nomi, diverse situazioni, si aspettano grandi aggiornamenti nel coso di tutto il calciomercato. L’obiettivo è ritornare a vincere in Italia, in assenza della Champions League.