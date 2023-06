Sei nuovi acquisti ed epurazioni di lusso, Vlahovic c’è: come nasce la nuova Juventus

Sei nuovi possibili acquisti per Allegri ma con la presenza di Vlahovic: come cambia la Juventus

La Juventus che potrebbe prendere forma dalla prossima stagione è una squadra che potrebbe tornare già ad essere competitiva in Italia.

I bianconeri stanno seguendo diversi obiettivi, molti dei quali italiani. Un elemento non di poco conto che potrebbe rilanciare anche la nazionale di Roberto Mancini. I punti fermi dovrebbero essere Dusan Vlahovic e Federico Chiesa, considerati indispensabili per il nuovo progetto. Uno dei giocatori che la società bianconera sta seguendo con particolare attenzione è Davide Frattesi. Il centrocampista del Sassuolo è uno dei giocatori più chiacchierati di questa prima fase di calciomercato estivo. La Juventus ha avuto un incontro con Giovanni Carnevali nella giornata di martedì 6 giugno, cercando di mettere in piedi una trattativa. Sul classe ’99, però, è forte anche l’interesse di Inter e Roma che, anche loro, hanno incontrato la dirigenza neroverde. Frattesi è uno dei nomi caldi per rinforzare il centrocampo di Allegri, in vista anche dell’addio di Rabiot. Addio che potrebbe arrivare anche per Juan Cuadrado. Al suo posto potrebbe arrivare, a una cifra abbordabile, Lucas Vasquez, in scadenza con il Real Madrid nel 2024.

Sei nuovi acquisti e Vlahovic confermato: la nuova Juventus di Allegri

Tra i pali la Juventus ha confermato Szczesny ma è consapevole che per la giusta offerta, il polacco potrebbe essere sacrificato.

La società si sta già muovendo per il suo successore che potrebbe arrivare direttamente dalla Serie A. Si tratta di Guglielmo Vicario, estremo difensore dell’Empoli, puntato anche dall’Inter in caso di addio da parte di Andre Onana. In difesa si ripartirà da Gleison Bremer, arrivato nella scorsa estate di mercato dal Torino. Anche Gatti potrebbe avere un ruolo più centrale nella nuova Juventus. Un altro obiettivo direttamente dall’Empoli è Fabiano Parisi, terzino sinistro classe 2000, reduce da 2 gol e 2 assist nell’ultima stagione appena conclusa. C’è poi un’altra questione che rimane aperta per i bianconeri e che riguarda Nicolò Zaniolo. L’attaccante italiano ha vinto il campionato turco col Galatasaray dopo aver lasciato la Roma a gennaio.

Adesso vorrebbe tornare in Italia e anche il Milan continua a tenerlo d’occhio. Alla luce dei dubbi sul futuro di Chiesa e dell’addio già annunciato da parte di Di Maria, l’arrivo di Zaniolo potrebbe risollevare il reparto offensivo. Tra gli italiani la Juventus pensa anche a Willy Gnonto, retrocesso dalla Premier League alla Championship con il Leeds United. Il classe 2003 difficilmente rifiuterebbe la chiamata della ‘Vecchia Signora, soprattutto dopo l’epilogo stagionale con il suo attuale club. La nuova Juventus che verrà potrebbe parlare italiano.

JUVENTUS (4-3-3): Vicario; Lucas Vasquez, Bremer, Gatti, Parisi; Rabiot (Fagioli), Locatelli, Frattesi; Zaniolo, Vlahovic, Chiesa (Gnonto).