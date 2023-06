Ultimo contratto da calciatore: “Facile scegliere la Juve”

Calciomercato Juventus, parla direttamente il calciatore che contattato da ‘Globo’ spiega le sua ragioni. I dettagli.

Non ci sono dubbi sulle volontà del giocatore e capitano. Per lui non c’è stato alcun dubbio nella scelta del suo futuro, con il suo, probabile, ultimo contratto da giocatore.

“Per me è stato molto facile decidere di rinnovare il contratto con la Juventus, qui mi sento a casa”. Così ha parlato Danilo a ‘Globo’.

“Rinnovo facile”: Nessun dubbio per Danilo

Ormai capitano della Juventus, per Danilo la società bianconera è come una seconda casa e la testimonianza sono le sue parole: “Ricevo molto affetto in città, non devo pensare di andare da qualche altra parte. Questo potrebbe essere il mio ultimo contratto da giocatore”.

Di conseguenza, il rinnovo, come riferito a ‘Globo’, per lui è stato automatismo legittimo visto che la Juventus è l’unica scelta concreta. Staremo a vedere dunque cosa succederà nella prossima stagione, laddove proprio la squadra bianconera riproverà a vincere un titolo che adesso manca dall’ultima stagione di Sarri, la vittoria dello scudetto.