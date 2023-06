Erede Vlahovic impensabile: affarone Juventus in Premier

Juventus e Vlahovic. Un’altra questione aperta in casa della società bianconera. Che però ha già individuato l’eventuale sostituto del centravanti serbo.

L’estate è, solitamente, la stagione dei tormentoni canori ma, iniziando anche il calciomercato, ecco che anche qui possono iniziare dei telenovele infinite basate sul parte o non parte oppure su dove giocherà la prossima stagione.

La Juventus, che quest’anno sembra proprio che non abbia voglia di rinunciare ad alcunché, riguardo a ciò è partita già con il botto. Accanto infatti alla questione Massimiliano Allegri dove, a quanto pare, le continue conferme da parte della società bianconera sembrano non convincere completamente alcuni addetti ai lavori, ecco che ne aggiunge un’altra che dura già da un po’ di tempo e che pare abbia tutte le intenzioni di durare ancora. Riguarda Dusan Vlahovic che ha rappresentato, probabilmente, la più grande delusione della stagione bianconera.

Certo è che il resto della squadra, e lo stesso tecnico Allegri, non hanno collaborato molto nel creare le condizioni ideali per farlo rendere al meglio. Se poi a questo si aggiunge una pubalgia che ancora oggi sembra perseguitarlo, ecco che il quadro si può definire completo. Il centravanti serbo ha molti estimatori in giro per l’Europa e rappresenta un profilo con un mercato importante. Per la Juventus potrebbe rappresentare la cessione dolorosa, ma inevitabile per dare respiro al bilancio e poter organizzare una campagna acquisti. Magari acquistando anche chi prenderà il suo posto.

Juventus e Vlahovic. Chi dopo di lui?

Classe 2000, Dusan Vlahovic ha dimostrato in Italia, soprattutto con la maglia della Fiorentina, di essere un potenziale crack.

Rocco Commisso lo ha ceduto alla Juventus per 80 milioni di euro e la Juventus ne chiede altrettanti per la sua cessione. Se cessione deve essere, sapendo bene di cosa ci si sta privando, almeno che avvenga al prezzo giusto. Perché dalla cessione, eventuale, del centravanti serbo si dovranno reperire le risorse per buona parte della campagna acquisti futura, iniziando esattamente da chi andrà, eventualmente, a sostituire Vlahovic. Secondo il giornalista di Sportitalia, Rudy Galetti, la Juventus avrebbe già individuato il sostituto del centravanti serbo.

Il profilo è quello di Folarin Balogun, nato a New York nel 2001. Di proprietà dell’Arsenal, nella stagione appena terminata ha giocato nel campionato francese tra le fila del Reims dimostrando grandi qualità ed una notevole capacità realizzativa. Alla fine saranno 21 le reti in 37 partite giocate. Il giovane attaccante ha destato l’attenzione di diversi club europei e pertanto la sua società, l’Arsenal, qualora ne valutasse la cessione, sarebbe certo per una cifra consistente. Valutazioni che devono essere fatte in fretta in casa Juventus per non correre il rischio di cedere Vlahovic e non trovare più sul mercato il sostituto prescelto.