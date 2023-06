Jolly promozione: UFFICIALE, addio Juventus

Attenzione massima alle mosse di calciomercato della Juventus, che sta pensando alle mosse da effettuare nel corso delle prossime settimane.

Non ci sono dubbi sul fatto che la Juve voglia mettersi alle spalle l’ultima deludente stagione. Che è stata chiusa senza la conquista di nessun trofeo e nemmeno con la qualificazione in Champions League. A causa della penalizzazione di 10 punti che ha fatto scivolare fuori dalle prime quattro Chiesa e compagni.

Tempo dunque di valutazione e di operazioni in casa bianconera, nel corso delle prossime settimane è lecito attendersi tanti movimenti sia in entrata che in uscita. Del resto la rosa andrà rinnovata e ringiovanita, andranno cercate delle pedine utili per sostituire i partenti. E senza i soldi della Champions potrebbe anche esserci qualche cessione volta a incassare un tesoretto da reinvestire. Tanti gli obiettivi che sono stati messi nel mirino, ma serviranno le risorse economiche per duellare con la concorrenza.

Juventus, addio Di Pardo: si lega al Cagliari

In queste settimane come dicevamo, dunque, la dirigenza dovrà impegnarsi anche per incassare il massimo possibile dalle cessioni di quei giocatori che rientreranno dai prestiti e che non rientrano nei piani del club. Un giocatore che saluta Torino è Di Pardo, esterno che è stato ceduto ufficialmente.

“Il Cagliari Calcio comunica che sono maturate le condizioni per l’acquisto a titolo definitivo dalla Juventus del diritto alle prestazioni sportive di Alessandro Di Pardo: il calciatore si lega al Club rossoblù sino al 30 giugno 2026” si legge nella nota del club rossoblù. Il calciatore dunque lascia per sempre il bianconero e continuerà la sua carriera in Sardegna. In questa stagione il suo rendimento è stato molto positivo, per lui la serie A sarà un nuovo palcoscenico dove mettersi in mostra. Non sono state rese note le cifre dell’affare.