“100 Mondiali da spettatori”: caos contro l’Italia, Juventus ‘coinvolta‘

Ci stiamo avviando alle ultime battute di questa stagione calcistica, anche se tanti calciatori della Juventus sono già in vacanza.

Gli impegni sul campo sono stati tanti per i calciatori, impegnati nell’insolita sosta prenatalizia per i mondiali di calcio che si sono disputati in Qatar. I campionati sono tutti terminati, ma rimangono le partite delle nazionali che decreteranno la vincitrice della Nations League.

Roberto Mancini ha convocato anche alcuni elementi della Juventus, con la speranza che possano offrire il loro contributo alla causa. Dopo aver fallito la partecipazione agli ultimi due mondiali, nonostante il titolo europeo conquistato, c’è un po’ di delusione tra i supporters azzurri. E’ una Italia che non entusiasma e che non sembra “stimolare” un sentimento nazionale.

Juventus, tifosi in rivolta: tiferanno Spagna e non Italia

“Mi raccomando stasera…Forza Spagna! Dopo quello che ci avete fatto vi auguro altri 100 Mondiali da spettatori”. Come si legge sul Corriere dello Sport tanti appassionati di calcio di fede bianconera questa sera non sosterranno la formazione di Mancini nella semifinale della Nations League.

Forza Spagna e speriamo che non si faccia male Chiesa per questa partita inutile. — Santo Jj ✨ (@Santo__Jj) June 15, 2023

Buongiorno. FORZA SPAGNA si può dire o rischio punti di penalizzazione? #FIGCMAFIA — gabbo gobbo malato bianconero 🤍🖤🤍🖤 (@gabbo_gobbo) June 15, 2023

Sono davvero tanti i commenti social da parte dei tifosi juventini che snobbano la nazionale nonostante la presenza di giocatori della loro squadra del cuore. Tutto questo per “protesta” nei confronti della Figc e delle decisioni che sono state prese dalla giustizia sportiva nei confronti della formazione di Allegri. Che per via della penalizzazione di 10 punti ha perso il piazzamento utile per la prossima Champions League.