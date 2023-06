60 milioni + una contropartita: la Juve dice addio a Vlahovic

Il calciomercato è sempre più nel vivo, nel corso delle prossime settimane i tifosi si aspettano grandi novità da parte della dirigenza.

C’è una svolta da dare in casa bianconera. Il settimo posto in campionato e la conquista della Conference League non ha certo soddisfatto la tifoseria. Che si aspettava decisamente di più, anche se è impossibile non considerare la penalizzazione di 10 punti che ha messo i bastoni tra le ruote alla marcia degli uomini di Allegri.

Senza gli introiti della Champions si dovrà dunque cercare di rifondare la squadra, rendendola completa in tutti i reparti e puntando sempre più sulla linea verde. Che tante soddisfazioni ha dato quest’anno, con Allegri che ha saputo lanciare tanti ottimi elementi. Non mancheranno gli acquisti, perché va bene puntare sui giovani ma serviranno anche degli innesti mirati, calciatori di provata esperienza e spessore internazionale.

Juventus, il Real si fa avanti per il centravanti

Non si escludono però nel corso dell’estate anche delle cessioni dolorose. La Juventus infatti potrebbe prendere in considerazione l’ipotesi di lasciare partire qualche suo gioiello se arriverà una offerta alla quale sarebbe impossibile dire di no. Vlahovic è il maggiore indiziato alla cessione, visto che è appetito da più club e la sua valutazione è decisamente alta.

Il centravanti serbo è un investimento che alcune società sarebbero pronte a fare, vista anche la sua giovane età. “El gol digital” spiega come il Real Madrid sia fortemente interessato a lui, visto che deve trovare l’erede di Benzema. Le merengues sarebbero pronte a mettere sul piatto una somma importante, vale a dire 60 milioni di euro. Oltre che una contropartita tecnica gradita ai bianconeri. Si ipotizza che in Italia potrebbe arrivare Lucas Vazquez, un vero e proprio jolly che potrebbe tornare molto utile alla Juve.