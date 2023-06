Calciomercato Juventus, cessione all’orizzonte: “Non rientra nei piani”

La Juventus è impegnata in queste settimane a programmare nel migliore dei modi la prossima stagione, sognando nuovi trionfi.

La delusione dei tifosi è ovviamente tanta, dopo che nell’ultima stagione non si è riusciti a conquistare nessun trofeo. E soprattutto la Juve non è riuscita a conquistare l’ambito piazzamento per la zona Champions League, l’obiettivo minimo stagionale.

La penalizzazione di 10 punti subita ha inciso sulla classifica degli uomini di Allegri, facendoli scivolare al settimo posto in classifica. Nella prossima stagione dunque la Juventus parteciperà alla Conference League. A meno che non ci saranno delle sanzioni da parte dell’Uefa. L’estate del 2023 per i colori bianconeri sarà più calda del solito, considerando che la società dovrà ringiovanire e rinnovare l’organico da mettere a disposizione del tecnico livornese. Che si avvia alla conferma, visto anche il contratto di altri due anni che lo lega al club. Sicuramente ci saranno tanti acquisti ma in cantiere ci sono pure delle cessioni.

Juventus, Arthur non rimarrà a Torino. Le parole del suo agente

Alcuni giocatori infatti rientreranno a Torino dal prestito, ma non sembrano destinati a rimanere dei piani della Juventus. Che dunque cercherà di cederli anche per incassare un tesoretto da poter poi reinvestire in altre operazioni. Tra i calciatori di ritorno c’è anche il centrocampista brasiliano Arthur.

L’esperienza dell’ex calciatore del Barcellona al Liverpool è stata fallimentare, visto che ha trovato pochissimo spazio. Arthur andrà dunque alla ricerca di una nuova esperienza e lo ha confermato anche il suo procuratore Pastorello ai microfoni di Sky. “Rientrerà dal prestito al Liverpool e dovremo trovare una soluzione per lui, perché non credo rientri nei piani di Allegri. Ci guarderemo intorno sia per opportunità in prestito sia, speriamo, a titolo definitivo”. La Juventus dunque Resta in attesa di squadre interessate al centrocampista e pronte a fare un’offerta convincente per ottenere il suo sì.