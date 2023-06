Cessioni Vlahovic-Chiesa: “La Juve le sta aspettando”

Calciomercato Juventus, un’attesa per rilanciare completamente la squadra. Ecco come cambierà tutto: i dettagli delle operazioni.

Calciomercato Juventus, i bianconeri potrebbero essere costretti a vendere o uno o tutti e due i loro campioni per fare quadrare definitivamente il bilancio.

Come, infatti, sottolineano da ‘Relevo’ la società bianconera starebbe aspettando le offerte giuste per chiudere, definitivamente, qualsiasi capitolo legato ai problemi extra calcistici, per questo, infatti, una cessione importante potrebbe far quadrare definitivamente i conti e permettere ai bianconeri di pianificare per il futuro della società.

Cessioni di Chiesa e Vlahovic: La Juventus attende

Certamente, in caso di cessione, la Juventus ascolterà soltanto offerte reputate soddisfacenti. Infatti, si legge, non si ascolteranno operazioni che non soddisfino economicamente i bianconeri.

Entrambi i profili potrebbero avere mercato internazionale, dall’estero, in specie dall’Inghilterra. Su Dusan Vlahovic si stanno già muovendo dal mercato invernale le big inglesi, specialmente dal nord di Londra ma anche il Bayern Monaco. Tutte le big lo osservano e, adesso, la Juventus aspetta solo l’offerta giusta che possa convincere definitivamente le parti. Non ci resta che attendere un verdetto definitivo. Anche Chiesa, comunque, nonostante tutto, dovesse arrivare qualche offerta difficile da rifiutare potrebbe essere conteso in diverse big, tempo addietro anche altre squadre inglesi lo stavano osservano. Vedremo se si rifaranno sotto in questa sessione che verrà.