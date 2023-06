Intermediari al lavoro: nuovo affare Juve in Premier League

Calciomercato Juventus, gli intermediari sono già a lavoro per trovare l’intesa. Nuovo affae bianconero in Premier League

Dai giocatori che nella passata stagione erano in prestito, la Juventus sta cercando di tirare fuori un bel po’ di milioni che possono tornare utili, non solo per aggiustare il bilancio, ma anche per cercare di trovare dei fondi da reinvestire sul mercato.

Nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di quello che potrebbe essere il futuro di Arthur: il centrocampista brasiliano, rientrato dal Liverpool, potrebbe tornare a giocare in Premier League. Ci sarebbero due club inglesi pronti a prenderlo, e la Juve non aspetta altro che trovare un accordo. Così come non aspetta altro di trovare un accordo anche per Dejan Kulusevski. Lui sembra aver chiuso la propria esperienza al Tottenham, ma gli agenti sono già a lavoro per trovare un’altra sistemazione, sempre nel campionato inglese, per la prossima stagione. Da un bianconero ad un altro bianconero…

Calciomercato Juventus, la situazione Kulusevski

Secondo quanto riportato da Chronicle Live, al Newcastle, club che il prossimo anno giocherà la Champions League, sarebbe stata offerta la possibilità – tramite i suoi agenti che sono stati in Inghilterra – di prendere appunto l’esterno offensivo che alla Juventus di spazio non ne troverà più.

Le cifre sono importanti: non si conoscono i dettagli in questo caso ma sappiamo bene che la Juventus lo vorrebbe cedere tra i 25-30 milioni di euro. Una somma che farebbe proprio al caso del club bianconero per la prossima stagione. Di certo in tutto questo c’è una cosa: Kulusevski, qualora dovesse comunque tornare alla Continassa per un poco di tempo quando ricomincerà la stagione, ha il destino praticamente segnato dalle scelte che la società bianconera ha fatto da un poco di tempo, vale a dire non puntare su di lui.