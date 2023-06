Ultimatum Juventus, 25 milioni sul piatto: ritorno lampo

Adesso a ballare sono 10 milioni, a 25 la Juventus sembra già aver raggiunto un verdetto: tutti i dettagli dell’operazione.

La società bianconera non vuole scendere a compromessi, consapevole che il proprio giocatore ha e avrà mercato. Pertanto l’offerta è già stata fatta, sotto, non si può trattare.

Come infatti scrivono da ‘La Gazzetta dello Sport’, Juventus e Tottenham sarebbero già in ampio contatto per valutare la fattibilità dell’operazione Kulusevski. Nonostante l’addio di Conte, l’esterno svedese è ancora apprezzato dalla dirigenza inglese che vuole confermarlo ma ad una condizione.

A ballare sono soltanto 10 milioni: Nessuno sconto per Kulusevski

Come, infatti, confermano dall’indiscrezione il problema sarebbero i 10 milioni che gli Spurs vogliono come sconto. La Juventus non vorrebbe rinunciare al valore effettivo dello svedese, di 35 milioni concordati già nel primo accordo e potrebbe al massimo condizionarne una piccola parte sotto forma di bonus.

Come si legge, il Tottenham vorrebbe proporre un sconto netto di 10 milioni: a 25, almeno per il momento, la Juventus non vuole assolutamente scendere, anche perché consapevole che Kulusevski ha mercato e potrebbe finire dentro qualsiasi altro scenario, anche di altre operazioni. Il dialogo continua ad essere attivo: Kulusevski a Londra non avrebbe più i suoi sponsor principali (Conte e Paratici, in attesa del rientro) ma, certamente, il club sembra voler puntare ancora su di lui nonostante tutto, adesso, bisogna capire se l’operazione sarà fattibile ma soprattuto se gli Spurs vorranno arrivare all’offerta pattuita dai bianconeri che sarà, per l’appunto, di 35 milioni. Non ci resta che attendere il possibile verdetto non appena il mercato sarà nel vivo.