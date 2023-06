Robe turche per la Juve: lo scambio che fa felice Allegri

La Juventus apre l’asse con la Turchia: scambio all’orizzonte che fa felice Massimiliano Allegri

In casa Juventus stanno cambiando diverse situazioni: se fino a pochi giorni fa sembrava certa la permanenza di Juan Cuadrado per un’altra stagione, adesso non sembrano esserci i presupposti per il rinnovo.

La Juventus perderà Cuadrado a zero e va anche verso la risoluzione del contratto di Alex Sandro. Per questo motivo sta cercando rinforzi sulle fasce e i nomi caldi sono quelli di Emil Holm dello Spezia e Fabiano Parisi dell’Empoli, due giovani di grandi prospettive. Parallelamente la Juve sta lavorando anche per riprendere Arkadiusz Milik. I bianconeri non lo hanno riscattato alla cifra richiesta, 7 milioni di euro, e adesso stanno trattando nuovamente con l’Olympique Marsiglia per trovare un nuovo accordo. Ci sono buone possibilità di vedere l’attaccante polacco nuovamente in Italia con la maglia della Juventus. Tanti giocatori, invece, rientreranno dai prestiti. Da Arthur Melo a Denis Zakaria e Weston McKennie. Situazione ancora da definire quella di Dejan Kulusevski che potrebbe anche rimanere al Tottenham.

Juventus, McKennie per arrivare a Zaniolo: scambio col Galatasaray

La Juventus deve piazzare nuovamente questi giocatori, in modo che i loro ingaggi non pesino nel bilancio societario.

Nessuno tra Arthur, Zakaria e McKennie rientra nel progetto tecnico bianconero e la società cercherà di piazzarli in questa sessione di mercato. McKennie, però, piace al Galatasaray che, come riportato da Giovanni Albanese, è sulle sue tracce. Il centrocampista statunitense ha vissuto la seconda parte di stagione in prestito al Leeds United ma senza brillare e non riuscendo a evitare la retrocessione in Championship. Il suo trasferimento in Turchia potrebbe aprire nuovamente la strada per Nicolò Zaniolo. L’ex Roma ha di recente vinto il campionato turco insieme a Mertens, Icardi, Torreira. Il suo nome è stato spesso accostato al Milan ma anche alla Juventus che potrebbe sfruttare l’interesse del club turco per McKennie, imbastendo uno scambio in questa sessione di mercato.

Zaniolo tornerebbe subito in Italia, nonostante in Turchia abbia ritrovato parte dei suoi colpi, come dimostrano anche i 5 gol messi a segno nella Super Lig turca. L’ex Inter ha dato il suo contributo nella vittoria del titolo del Galatasaray ma, qualora la Juventus affondasse concretamente il colpo, potrebbe trovare nel giocatore una risposta affermativa.