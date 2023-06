Incubo rescissione: Juventus travolta ancora

Nuova ribaltone per il club che rischia di compromettere i piani della Juventus in vista della prossima sessione di calciomercato. Ecco cosa sta succedendo.

Ci sono nuovi aggiornamenti di mercato sulla Juventus. C’è l’annuncio dalla Spagna in merito alle mosse dei bianconeri che rischiano di perdere un nuovo obiettivo di mercato. Ecco svelati tutti i dettagli riguardo questa situazione che sta tenendo banco, in queste ore, all’interno della dirigenza.

Il mercato degli allenatore e dei direttori sportivi sta entrando nel vivo. In questa fase, infatti, i club sono a lavoro per ingaggiare nuovi tecnici e dirigenti per programmare al meglio la prossima stagione. C’è l’annuncio che arriva dalla Spagna riguardo il futuro del ds del Siviglia Monchi che è pronto a lasciare il club andaluso per approdare in Premier League. Una nuova sfida per lo spagnolo che in passato ha guidato, dietro la scrivania, anche la Roma con risultati non proprio brillanti. Adesso per Monchi si prospetta una nuova avventura all’esterno, tra le fila del club inglese. Una notizia, questa, che rischia di compromettere il prossimo mercato della Juventus visto che il dirigente segue alcuni calciatori che piacciono anche al club bianconero.

Calciomercato Juventus: c’è la beffa dall’Inghilterra, tutto a causa della rescissione

La Juventus ha deciso di confermare Allegri e nel ruolo di direttore sportivo ha scelto di promuovere Manna. In attesa di novità riguardo Cristiano Giuntoli, sarà l’ex ds dell’Under 23 a guidare il calciomercato dei bianconeri. Nel mirino del direttore, per la prossima stagione, c’è anche il difensore con il ds pronto a portare alla Juventus Pau Torres. C’è un pericolo che arriva dalla Spagna: ecco cosa sta succedendo.

Come rivelato dal quotidiano sportivo spagnolo As, Monchi sta per lasciare il Siviglia. Le parti sono a lavoro per trovare un accordo e chiudere anzitempo il contratto. Un accordo per la rescissione potrà avvenire già nei prossimi giorni. In questo modo l’ex Roma sarà libero di firmare con qualunque club. Tra le società interessate a Monchi c’è l’Aston Villa di Unai Emery. Una notizia che spiazza anche la Juventus, visto che uno dei pallini del direttore sportivo è Pau Torres che resta un obiettivo di mercato del club bianconero. Con l’approdo in Premier League di Monchi, il ds spagnolo può essere un ostacolo in più per la Vecchia Signora che dovrà superare la concorrenza anche dell’Aston Villa per prendere il giocatore.