Juventus, il gioiellino affretta i tempi: “Ecco quando tornerò”

Juventus, il giocatore ha raccontato la sua stagione ai canali ufficiali della Serie A: “Sto recuperando in fretta”.

Le poche, pochissime note liete in questa stagione della Juventus, quasi completamente da dimenticare, sono stati i giovani. In una delle notti più buie, quella di Lisbona, Massimiliano Allegri, in preda alla disperazione, ha deciso di dare spazio alle “piantine” che il club ha coltivato con pazienza e dovizia negli ultimi anni.

Non sarà servito a superare la fase a gironi della Champions League ma senza quell’atto di coraggio oggi non staremmo forse a parlare dei vari Fagioli e Iling Jr. L’inglese, nella partita che di fatto sancì l’eliminazione dei bianconeri dalla coppa più importante, brillò particolarmente. Purtroppo però nelle partite successive fu limitato da un brutto infortunio. Chi da quel momento si prese la scena è stato invece il centrocampista, premiato a fine stagione come miglior Under 23 della Serie A 2022-23. Fagioli è oggi una delle stelle più brillanti di questa Juventus, un punto fermo da cui ripartire, un “tesoro” da preservare. Dal gol realizzato contro il Lecce non è praticamente più uscito dalla formazione titolare, fino al terribile infortunio patito nella gara di Europa League con il Siviglia.

Juventus, Fagioli: “Sarà pronto a fine luglio o inizio agosto”

Fagioli oggi ha rilasciato un’intervista ai canali ufficiali della Serie A, raccontando la propria stagione. Ed ha svelato quando tornerà a disposizione di mister Allegri.

“Sto meglio – ha detto – ho recuperato dall’operazione a cui mi sono sottoposto un paio di settimane fa. E’ stato un infortunio sfortunato, non è stato un intervento cattivo, Gudelj voleva cercare la palla ma io ero a peso morto. Lui è arrivato a mille all’ora e mi ha preso la clavicola che si è fratturata. Spero di rientrare a fine luglio o inizio agosto“. Non poteva mancare un passaggio sul gol di Lecce. “Il gol col Lecce è stata un’emozione fantastica, il primo in Serie A e il primo con la maglia della Juventus. In più abbiamo vinto 1-0. Quindi ero felicissimo sia per aver aiutato la squadra a vincere, sia per aver raggiunto questo traguardo che sognavo da quando ero piccolo”.