Penalizzazione UFFICIALE e nuovo choc: salta l’iscrizione al campionato

La Corte Federale avrebbe respinto il ricorso, adesso i punti di penalizzazione potrebbero essere già quattro: i dettagli.

Come riferito da ‘Sportitalia’ sul proprio sito ufficiale: “La Corte federale d’appello della Figc ha respinto il ricorso del Siena 1904 (serie C, girone B) avverso i quattro punti di penalizzazione in classifica e l’ammenda di mille euro inflitte dal Tribunale Federale Nazionale per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica. La Corte, informa la Figc, ha anche confermato l’inibizione di quattro mesi e 15 giorni disposta nei confronti del presidente del club, Emiliano Montanari”.

Un altro caso di penalizzazione, però, in questo caso, riguarda il Siena. La squadra che, attualmente, milita nella Serie C, girone B.

Siena: Quattro punti di penalizzazione e ammenda

Così, infatti, comunicano da ‘SportItalia’ nell’indiscrezione rilasciata, proprio, dal sito: “La società era stata deferita per una serie di violazioni in materia gestionale ed economica e il Tribunale federale nazionale, l’8 maggio scorso, aveva inflitto la sanzione confermata ieri”.

“E l’iscrizione del club bianconero resta in bilico: oggi scade il termine per indicare lo stadio in cui si giocherà nella prossima stagione”. Attendiamo, dunque, ulteriori novità ufficiali sulla questione relativa al club toscano.